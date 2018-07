Apuñaló a un estudiante, se bañó, se puso su ropa y huyó en taxi

Jueves, 05 de julio de 2018

Entró a robar a la casa de un joven distinguido por la NASA y lo apuñaló. Tiene 17 años y diez arrestos. Ahora lo detuvieron por matar.



El sospechoso, de 17 años, fue detenido a bordo de un ómnibus que iba hacia Chaco. Está sospechado de haber matado a Juan Cruz Ibáñez en Rosario.



“Cuando llegué, mis amigos no me dejaron entrar y me pidieron que me quedara afuera. Llamaron a una empresa de limpieza, pero me contaron que había seis toallones llenos de sangre y agua en el piso de la bañera”, reveló Martín Ibañez, destrozado, sobre la escena que encontraron con su familia al llegar a Rosario. Dentro de aquel edificio estaba su hermano Juan Cruz (23), un estudiante de Ingeniería distinguido por la NASA, a quien mató a puñaladas un adolescente que actuó de forma macabra.



El asesino, quien tiene 17 años y fue detenido en la noche de este martes en la autopista Rosario-Santa Fe, se bañó en casa de la víctima luego de matarla. Se puso su ropa y recogió todos los bienes valiosos que pudo cargar -computadoras, un televisor y plata- para intentar huir con el auto de Juan Cruz. Pero lo chocó en el garage y tuvo que escapar en un taxi. Entonces cometió el error que permitiría identificarlo: se bajó en una villa sin pagar, lo que permitió que el chofer lo recordara y avisara a la Policía.







“Con sus heridas y con la pelea que supuestamente hubo, necesariamente para salir tuvo que bañarse”, señaló el hermano de Juan Cruz Ibañez, para cerrar la idea sobre la forma de actuar del autor del crimen que conmociona a la ciudad y al sur santafesino.



El acusado, que cayó cuando intentaba huir hacia el Chaco, ha sido detenido más de diez veces en su vida. La primera, cuando tenía 13 años, siempre en relación a robos.



El taxista que lo llevó en la madrugada del último viernes declaró ante la Fiscalía y contó que lo había llevado a una casa de zona sur, donde luego la Policía encontró objetos sustraídos en la casa de Juan Cruz. Allí también demoró a su hermana y a otro hombre, que siguen vinculados al caso -pero libres- por encubrimiento.



La actitud del chofer -a quien el asesino le había mentido, diciendo que se estaba llevando objetos de la casa de su ex mujer- fue elogiada públicamente por la familia del joven asesinado.



El adolescente está a disposición del Juzgado de Menores 4, tras el operativo de arresto realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en el kilómetro 97 del corredor que conecta con la capital provincial.



Quedó imputado como autor de homicidio triplememente calificado por ensañamiento, alevosía y criminis causa (por ser cometido para garantizar u ocultar otro delito que en este caso sería el robo). También por robo agravado por escalamiento.



El despliegue de policías a la altura de la localidad de Arocena permitió interceptar el ómnibus en el que viajaba el sospechoso, que no era un micro de línea sino un vehículo privado que había partido desde la zona sudoeste rosarina. Fuentes vinculadas al procedimiento revelaron que iba con destino a la provincia de Chaco y que lo siguieron durante 60 kilómetros esperando una parada que finalmente hizo en una estación de servicio.



Antes del brutal homicidio cometido a dos cuadras de los Tribunales locales, el menor ya había sido arrestado cuatro veces este año en relación a otros robos y por portación ilegal de arma de fuego en Alvear y Villa Gobernador Gálvez, al sur de la ciudad.



De acuerdo a fuentes de las fuerzas provinciales, su primer encontronazo con la Policía fue a los 13 años, cuando cayó en la seccional 2°. Entre 2016 y 2017 sumó otras cinco detenciones, siempre por asaltos o uso de armas de fuego.



La investigación que hoy lleva la jueza Dolores Aguirre Guarrochena reveló que el asesino consiguió entrar al departamento de Ibáñez trepando por la reja de una dietética vecina hasta llegar al balcón del segundo piso. Sorprendió dormido al joven -a quien le faltaban 3 materias para ser ingeniero y que había sido distinguido por la NASA en un concurso de apps- y lo mató en la cama.