Valdés llamó a los mercedeños a sumarse al proyecto de generar el progreso de Corrientes

Viernes, 06 de julio de 2018

El gobernador Gustavo Valdés respondió positivamente a la invitación de la intendente de Mercedes, María Elvira Sánchez y concurrió a los actos organizados con motivo del 186° aniversario de la Localidad, acompañado por gran parte de su Gabinete.





La anfitriona, entendió que la oportunidad era propicia para concretar varios reclamos al Mandatario Provincial, algunos de ellos relacionados con la gestión de Ricardo Colombi. Valdés con marcada sutileza respondió a los mismos, sosteniendo que era la tercera oportunidad que visitaba la localidad como jefe de Estado provincial -lo había hecho para inaugurar obras en ocho escuelas, entidades deportivas y demás dependencias- y expuso algunas de las tantas que se llevan adelante como también las que ya han sido concretadas en la ciudad, poniendo énfasis en la emblemática decisión de generar la llegada del Gas Natural al sector productivo y a los vecinos, lo que a su entender la convierte en una de las comunidades privilegiadas de la Provincia.



En su alocución, el titular del Ejecutivo no se quedó solamente en responder los dichos de la misma, sino que fue más allá y convocó a la comunidad y dirigentes mercedeños a ser protagonistas del proyecto de generar progreso, crecimiento y bienestar para todos los correntinos.



Pasadas las 9, el jefe de estado provincial arribó al complejo donde se encuentra emplazado el Sambódromo municipal. Allí, inicialmente, izó el Pabellón nacional, acompañado por la jefa comunal, María Elvira Sánchez y alumnos de escuelas rurales, ante la mirada de una gran cantidad de público que se dio cita para celebrar un cumpleaños más en la ciudad.



Posteriormente, hizo su ingreso frente al palco oficial la imagen de la Virgen de las Mercedes, patrona de la comunidad del Paiubré, donde fueron depositadas ofrendas florales por parte de la intendencia. Acto seguido, el jefe de Tropa de la "Agrupación 5 de Julio", mayor Jorge Esteban Guillen, presentó los efectivos formados al jefe del Grupo de Artillería de Monte 12, teniente coronel Rafael Garrido, quien acompañó al mandatario provincial y a la intendente Sánchez también a saludar a los mismos.



Una vez realizado el saludo protocolar a los miembros de la fuerza, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, ejecutado musicalmente por la “Banda Militar Vuelta de Obligado”. Finalizada la canción patria, también se interpretó el Himno a Mercedes, por parte del sargento Ricardo Olivetto y José Sandoval.



Luego, el padre Julián Zini realizó una invocación religiosa en alusión al 186° aniversario, y oró en memoria del recientemente artista fallecido, Ariel Alfonzo, integrante de los Matua Mercedeños.







Consideraciones de la jefa comunal



Al hacer uso de la palabra, la intendente local, María Elvira Sánchez, agradeció al mandatario provincial por acompañar a la comunidad mercedeña en el cumpleaños de la ciudad, a la vez que hizo una serie de reclamos a la Administración Provincial en relación a gestiones anteriores de gobierno.







Palabras del Gobernador



En este marco, Valdés contestó posteriormente a la misma, que entre el mandato del ex gobernador Ricardo Colombi y la actual gestión que lleva adelante, se invirtieron y se están por invertir más de mil millones de pesos en obras de infraestructura, vaticinando también la llegada del gas natural para los vecinos de la ciudad, entre otras cosas.



Al hacer uso de la palabra, en primera instancia, el gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, saludó a las autoridades presentes. Posteriormente, se dirigió a los mercedeños y declaró: “yo no tengo un discurso armado, vengo a hablarles con el corazón, acá está el compromiso, vamos a seguir acompañando al pueblo de Mercedes”.



“En mi gestión vamos a estar atendiendo las necesidades de Mercedes, porque tenemos una política conciliada y firme para cumplir con lo demandado”, sostuvo el gobernador. Y agregó que “entre lo invertido y lo que vamos a invertir son 1.100 millones de pesos”, haciendo referencia a la gestión del ex gobernador y actual senador provincial, Ricardo Colombi.



El mandatario resaltó que más del 22% del presupuesto es utilizado en obras públicas, y que se ejecutan inversiones en la implementación de gas natural, tanto como para el parque industrial como para los hogares. Sobre este tema, destacó que se encuentra en proceso los parques industriales en Paso de los Libres, Ituzaingó y en la Capital correntina.



Además de las inversiones realizadas para la creación de parques industriales, Valdés destacó que su gestión busca con constancia el crecimiento de los correntinos mediante una “visión de desarrollo”. Estas obras públicas son obras que permitirán al pueblo correntino “salir adelante”, resaltó el mismo.



El mandatario pidió al pueblo de Mercedes que se sumen a fortalecer la provincia y “no mirar las diferencias, para sumar las coincidencias”, para poder aportar lo necesario en educación, deportes, salud e infraestructura. “Apelo a cada uno de ustedes para trabajar junto a esta gestión, cuenten conmigo porque todos somos Corrientes y debemos actuar juntos”, finalizó.



Una vez cumplidos los discursos de las autoridades presentes, se llevó a cabo el tradicional desfile cívico militar por parte de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organizaciones de bien público y jinetes de la localidad.







Presencias



Acompañaron al Gobernador y la Intendente; el jefe del Grupo de Artillería Monte 12, teniente coronel Rafael Garrido; los ministros de Hacienda, Enrique Vaz Torres; de Coordinación, Horacio Ortega; de la Secretaría General, Juan Carlos Álvarez; de Salud, Ricardo Cardozo; de Educación, Susana Benítez; de Desarrollo Social, Federico Mouliá; de Justicia, Jorge Quintana; de Seguridad, Juan José López Desimoni; de Obras y Servicios Públicos, Bernardo Rodríguez; el Jefe de la Policía, Félix Barboza y el fiscal de Estado, Víctor Ojeda; entre otros funcionarios y legisladores provinciales e intendentes de zonas aledañas.