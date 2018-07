Valdés reclamó “responsabilidad” a la oposición y “no infundir miedo con trascendidos”

El gobernador pidió a “todos, oficialistas y opositores, poner el hombro” por la provincia. Reiteró que su gestión “cuida el bolsillo del trabajador y su poder adquisitivo”.





El gobernador Gustavo Valdés pidió a la oposición “no infundir miedo en la población” con versiones, como ocurrió con la dirigente del Partido Comunista Sonia López, quien difundió un audio con la supuesta noticia de que volvían los bonos a Corrientes.

“Es bueno que la oposición nos acompañe en este tipo de iniciativa”, celebró Valdés sobre el proyecto de voto joven en Corrientes. “Esperemos que en todo sea así y no que haya algunas conductas intentando infundir miedo en la población con trascendidos”, agregó sobre lo de López.

En un contacto con la prensa este miércoles en la Casa de Gobierno, el gobernador destacó el anuncio de nuevos aumentos salariales para los estatales desde julio, de los cuales la medida de mayor alcance es la suba a $ 4.500 del plus remunerativo mensual.

“Nosotros dijimos que íbamos a generar aumentos para Corrientes y lo venimos cumpliendo. Esto significa una inversión extra de 400 millones de pesos agregados a la masa salarial”, analizó el mandatario.

Valdés dijo que las mejoras salariales se otorgan “con previsibilidad y responsabilidad” y el “claro objetivo de cuidar el bolsillo del trabajador y su poder adquisitivo”, y anticipó que el anunciado ayer “no será el último aumento del año”. “Corrientes es una provincia previsible, una de las pocas que recurre a estas medidas sin pedir empréstitos para pagar sueldos”, agregó.

Consultado sobre el proyecto presentado en la Legislatura para reformar el Código Electoral e instaurar el voto joven en la provincia, Valdés consideró que “es bueno que la oposición nos acompañe en este tipo de iniciativas, que todo sea así y que no haya algunas conductas tratando de transmitir miedo en la población”.

“Tenemos que avanzar en una provincia moderna, eficiente, consolidada y apuntada al desarrollo, como lo venimos haciendo y que es lo que continuaremos en los próximos cuatro años. Todos tenemos que ser responsables”, instó.

“Esperemos que se sumen todos a este desafío, tanto el oficialismo como la oposición. Decimos que ‘Corrientes somos todos’ y tenemos que ser responsables, poner el hombro y querernos como hermanos en esta provincia que necesita de todos”, pidió.