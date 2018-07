Presentaron el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos

Jueves, 05 de julio de 2018

La Provincia se adhirió en enero a esta iniciativa que busca evaluar las necesidades de la temática y generar transformaciones sociales a partir del trabajo conjunto de gobiernos, sociedades civiles y los ciudadanos.



Se evaluará su implementación local a través de diagnósticos, experiencias y recomendaciones internacionales.



Esta mañana se presentó el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2017-2020 en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, una iniciativa a la que la Provincia se adhirió el pasado 19 de enero y a partir de hoy iniciará un proceso de adaptación e implementación.



De la presentación participaron el ministro de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega; demás ministros del Poder Ejecutivo; el subsecretario de Derechos Humanos provincial, Manuel Cuevas; la directora de gestión del Plan Nacional de Derechos Humanos, Agustina Bendersky y demás autoridades e invitados.



Este plan de acción del Poder Ejecutivo Nacional estimula una comprensiva evaluación de las necesidades particulares en materia de derechos humanos, promueve la articulación entre las áreas de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, además de generar acciones de transformación social.



Se estructura en 5 ejes: Inclusión, no discriminación e igualdad; Seguridad pública y no violencia; Memoria, verdad, justicia y políticas reparadoras; Acceso universal a derechos y, por último, Cultura cívica y compromiso con los derechos humanos.



La provincia se adhirió al plan el pasado 19 de enero, el proceso de adaptación e implementación se inició hoy en el edificio del Ministerio de Coordinación, estableciendo un nuevo horizonte de trabajo consensuado hacia la construcción continua de la cultura a partir de un diagnóstico de la situación local, las experiencias existentes y de las recomendaciones internacionales.



Ministro Horacio Ortega



Al hacer uso de la palabra, el titular de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega, manifestó su satisfacción “por la puesta en marcha este plan de acción en DDHH, ya que en la materia la Provincia viene trabajando fuertemente y va a continuar en esta política de acción; con solo leer el discurso del Gobernador Valdés ante la Asamblea Legislativa, al momento de dar inicio a esta nueva gestión de gobierno, se involucran de manera transversal políticas que se reflejan en una constante protección a los derechos humanos de las personas”.



“Los DDHH tienen una preponderancia in si, son de carácter sui generis, pero que tienen que afianzarse día a día, ya que tenemos que retomar nuevamente políticas de acción que nos ayuden a individualizar todo lo que tenga que ver con el nacimiento en la terminación y la aprobación de los derechos en todos los habitantes de la provincia”, agregó el mismo, a modo de cierre.



Subsecretario Manuel Cuevas



El subsecretario de Derechos Humanos, Manuel Cuevas, expresó en el transcurso del acto que desde el año 2009, el gobierno provincial viene implementando una “fuerte política en materia de derechos humanos, con estrategias y planificación y un trabajo articulado en lo que hoy conforman los cinco ejes presentados del Plan de Acción Nacional”.



Luego enfatizó que los derechos humanos son “abarcativos y transversales a todas las áreas del gobierno, todos los niveles del estado y a la sociedad en su conjunto”.



Cuevas se refirió a las políticas de verdad, memoria y justicia como una lucha por las libertades cívicas que devienen de la dictadura militar que azotó al país en la década del 70 y apuntó a que las acciones breguen por una “sociedad más justa e igualitaria que brinde acceso a trabajo y vivienda digna, acceso a la salud, y a la justicia”.



“La no violencia a la mujer, la no discriminación, son cuestiones de género que nos permiten comprender que la diferencia de sexo no es razón para antagonismos, la violencia en el ámbito familiar del hombre contra la mujer también es una situación de discriminación que se originan en estructuras sociales de naturaleza patriarcales”, se dio tiempo para comentar el funcionario provincial.



A la vez que puntualizó que si bien Corrientes está ubicada en una situación de privilegio con respecto al Mercosur y al turismo internacional y al comercio, limitando con tres países, ello representa una “situación de riesgo y vulnerabilidad respecto al narcotráfico, la trata de personas a la venta de armas, al comercio ilegal que son monopolizados por organizaciones criminales que en su camino van dejando víctimas a las que a través de una política clara de derechos humanos debemos asistirlas y contenerlas”.