Valdés acompañó la inauguración del Juzgado de Paz de Santa Lucía

Jueves, 05 de julio de 2018

Durante el acto en donde quedaron formalmente inauguradas las flamantes instalaciones, el mandatario volvió a ratificar la decisión de su gobierno de fortalecer la independencia del poder judicial.





El gobernador Gustavo Valdés estuvo presente en la jornada de hoy en Santa Lucía, acompañando el acto de inauguración del nuevo Juzgado de Paz de dicha localidad.



El edificio se encuentra ubicado en la intersección de las calles Lavalle y Corrientes, cuenta con una superficie aproximada de 150 m2 y alberga las oficinas necesarias para el correcto funcionamiento de un Juzgado de Paz.



Las obras se corresponden con un plan del Poder Judicial de contar con edificios propios como parte del proceso de modernización de la infraestructura. En el caso de Santa Lucía, la construcción se erigió en un inmueble donado por la Municipalidad.



Luego, para los primeros días de agosto, está prevista la inauguración de un Juzgado de Instrucción en Santa Rosa. También en Virasoro, donde se estrenará un Juzgado del fuero civil.



El Poder Judicial también habilitó este año un nuevo edificio Civil y Penal con sede del Ministerio Público Fiscal en Esquina. En Mercedes, donde se inauguraron sede del Tribunal Oral Penal y dependencias del Ministerio Público Fiscal.



Presencias y acto



En el acto de apertura de las flamantes instalaciones, estuvieron junto al gobernador Valdés, los ministros de Seguridad y de Justicia, Juan José López Desimoni y Jorge Quintana, respectivamente, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan, los ministros Luis Eduardo Rey Vázquez, Fernando Niz, Alejandro Chain y Eduardo Panseri, el Juez de Paz de Santa Lucía, Daniel Azcona, el vice intendente, Alberto Toledo, autoridades municipales, representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Corrientes, del Colegio de Abogados, del Sindicato de Trabajadores Judiciales, jefes comunales de localidades cercanas, legisladores provinciales, profesionales del ámbito judicial, integrantes de las fuerzas policiales, vecinos y público en general.



El acto dio inicio con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino a cargo de la Banda de la Policía de Corrientes.



Luego se procedió al descubrimiento de placa recordatoria y corte de cinta, para finalizar con la ceremonia de bendición de las flamantes instalaciones por parte del Padre Adolfo Gutiérrez.



La oportunidad además fue propicia para que el titular del Superior Tribunal deJusticia, Guillermo Semhan entregue certificados de reconocimiento a los facilitadores judiciales.



Valdés: “Un país sin justicia, es un país sin futuro"



Al dirigirse a los presentes, el mandatario provincial, Gustavo Valdés, dio cuenta inicialmente que “hemos asistido al día de hoy a un hecho histórico, que es la concreción de este Juzgado de Paz, de este edificio, y me llevaba a pensar en qué momento ha sido creado: dos años antes del comienzo de la Guerra de la Triple Alianza, donde el Estado argentino ni siquiera tenía un ejército , donde Corrientes estaba conformándose y los cabildos eran los que terminaban gobernando las ciudades”, en este marco, “Santa Lucía también tiene su historia, una de las primeras ciudades de la provincia, de las más productivas, en lo que tiene que ver con la potencia que es Corrientes en la producción bajo cobertura”.



En otro orden de consideraciones, el Gobernador manifestó que “hoy acompaño al STJ en la construcción e inauguración de este edificio, porque rescato todo lo que tiene que ver con la justicia de paz, ya que cuando uno va a un lugar a buscar justicia la tiene que encontrar, porque es aquí donde se encuentran esas respuestas que hacen al valor y al concepto de justicia, ya que este Juzgado es parte de nuestro sistema judicial y por eso los acompaño en la oportunidad, y por la enorme tarea que viene haciendo el STJ y a la justicia toda, en este avance en materia informática; esto es un paso adelante en la tarea edilicia, como lo decíamos con el ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano, que era necesario seguir invirtiendo en infraestructura judicial”.



Continuando, Gustavo Valdés sostuvo, como lo había hecho en anteriores oportunidades, que “un país que no tiene justicia, es un país que no tiene destino, y nosotros sabemos de estos valores esenciales; tenemos que apostar a que cada uno de los que ingresen a este lugar como servidores públicos sean mejores, tenemos que tratar todos los días; y a los que hoy están con los uniformes de la Policía de Corrientes, tenemos la obligación legal de colaborar tanto en su faz de policía administrativa y en su faz de policía judicial y auxiliares de la justicia, a ser cada día mejor”. “Ciudadanos, si somos mejores tenemos menos necesidad de acudir a la justicia, este edificio va a estar ocupado por personas que tengan realmente la conciencia, la convicción de lo que tenemos que hacer en el futuro”, agregó.



Siguiendo, el Mandatario recordó que “cuando era diputado de la nación, había visto dos leyendas en la entrada al Congreso: una en la que está la Constitución en su Preámbulo, una pieza de lo que hay que hacer, y también un poema, respecto a que tenemos que ser esclavos de las leyes para no caer de rodillas frente a ningún tirano, y sin lugar a dudas, la justicia es el equilibrio exacto para el apego de la ley y poner a las cosas en su lugar”.



Finalizando, el jefe de estado provincial cerró reconociendo: “Rescato este valor, la función, el servicio de justicia y apelamos a tener menores jueces, mas independientes, mas probos, y rescatando el valor de la justicia, por sobre todo”.



Guillermo Semhan



“Esta obra es de Santa Lucía y está construida por el Estado Provincial para todos los que habitan este territorio, argentinos o extranjeros”, señaló el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan, aclarando que “tiene competencia también sobre Lavalle, Cruz de los Milagros, Gobernador Martínez y Yatay Ti Calle”.



A la vez que instó a “cuidar mucho esto que costó tanto construir, siendo el deber de todos preservarlo”.



Y finalizó arfirmando que “queremos y necesitamos un poder judicial sensisçble y comprometido con los problemas de nuestro tiempo”.