El siniestro plan contra una empresaria que se gestó en 10 días Miércoles, 04 de julio de 2018 Para la Justicia, el ex senador de la UCR Leonardo Hisa planificó en ese lapso el crimen de su ex, Norma Carleti.



“Contrató como sicarios a unos pavotes, ignorantes. Mataron por unos pocos pesos. Fueron mandados por Hisa, el marido de la víctima”, dijo Víctor Ábalos, el abogado de la familia de Norma Carleti (59), la empresaria asesinada en Mendoza. Esa misma hipótesis sostiene el fiscal de Tunuyán, Carlos Torres, quien imputó por femicidio al ex senador de la UCR Leonardo Hisa (58) y, por homicidio calificado por ser cometido por precio o promesa remuneratoria a los hermanos Guerrero, hijos del empleado más fiel del ex legislador y miembro de la Sociedad Rural del Valle de Uco.



Norma fue asesinada en su casa de Tunuyán, en lo que parecía un intento de robo y que luego derivó en la detención de su ex marido. Recibió 55 puñaladas en el comedor de su casa. Esa misma mañana había acordado con sus abogados iniciar una demanda por violencia económica y defraudación contra Hisa, de quien estaba divorciándose.



El fiscal Torres sostiene que el 23 de febrero de este año, 10 días antes del asesinato, Hisa planificó la muerte de su mujer y empezó a buscar un sicario. Ese día se firmaron los balance de la inmobiliaria y otras empresas que tenían en común. La empresaria pidió la remoción de su ex marido y denunció que él había pedido préstamos y endeudado a la empresa.



“Desde un primer momento, sostuvimos que era un caso de violencia de género y femicidio”, detalló el abogado querellante. La prueba la aportó un testigo, un preso con el que Kevin Guerrero (22), acusado de autor material, comparte celda.





Este hombre declaró que Kevin le contó cómo fue planeado el crimen y entregó un audio y un video como prueba. “Hisa pensaba contratar un sicario, pero el hombre elegido dice que no hace esos 'trabajos'. Y el ex marido de Carleti recurre a su empleado Juan Carlos Guerrero para que lo ayude, es cuando intervienen sus hijos”, detalla el abogado Ábalos.



El audio que compromete al ex marido fue grabado el pasado 31 de mayo. La conversación dura 53 minutos. Kevin dice que su padre le adelantó que “quien se animara a matar a la empresaria, cobraría 300 mil pesos de Hisa”.



Según lo que cuenta el joven “aceptó la propuesta, junto a sus hermanos”. Desde la defensa de Hisa dudan de la veracidad de las afirmaciones e indican que Guerrero fue víctima de un grupo de extorsionadores, quienes manejaron los dichos del acusado a su antojo.



Algo similar planteó el abogado defensor de Guerrero, Pablo Cazabán: “Kevin habló amenazado por otro preso y después pidió salir de ese pabellón porque estaba intranquilo. Estos presos se han comunicado con la familia Hisa y también conmigo, pedían dinero y bienes para no difundir el audio”.



Para el abogado de la familia Carleti, “Guerrero era un hombre de confianza de Hisa, un esclavo a sueldo. Él sabía que el lunes 5 de marzo se presentaban las denuncias penales, demanda de divorcio y división de bienes”.



Recordó el abogado que cuando asesinan a la empresaria en su casa, había 30 mil pesos y 1.800 dólares sobre la mesa del comedor pero los asesinos no tocaron el dinero.



“El encargo era para matar. Contrató sicarios de muy poca monta. No podía contratar sicarios de Colombia”, dijo Ábalos.



El fiscal Torres comunica su hipótesis del crimen por encargo en la última imputación, la de Juan Carlos Guerrero, padre de Kevin, quien está acusado de ser el autor material. Juan Carlos y su pareja, Susana Hurtado, están acusados como partícipes necesario del crimen.



Sus tres hijos también están detenidos: Kevin es el más complicado, porque su ADN coincide con restos de piel encontrados en las uñas de la víctima. También están involucrados en la causa sus dos hermanos Alexis y Ever Guerrero, como cómplices.