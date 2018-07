Hoy podría finalizar juicio por violaciones múltiples a infantes

Miércoles, 04 de julio de 2018

Los enjuiciados son una pareja del San Antonio Oeste, Maximiliano Ayala y Vanesa Fernández, acusados de abusar y filmar a menores.





Según se tiene previsto, hoy se realizará una nueva audiencia del juicio por violaciones múltiples contra chiquitos del barrio San Antonio Oeste de Capital, que tiene por imputados a una pareja que vivía en esa zona, Maximiliano Ayala y Vanesa Fernández. Las fuentes consultadas sostuvieron que en el debate se darán los alegatos y es muy probable de que ya se pueda dictar una sentencia. Debe recordarse ante ello, que el fiscal del caso ya había anticipado que podría pedir la pena máxima: 49 años.

El caso se conoció durante febrero del año pasado. A la pareja se le imputa las violaciones de seis chiquitos; aberrantes casos que hasta cuentan con materiales gráficos y audiovisuales, por lo que los cargos en su contra, incluyen las imputaciones por haber fotografiado y filmado cuando los pequeños eran abusados sexualmente.

Debe recordarse que, la acusada Vanesa Fernández declaró en la anterior audiencia y señaló que ella era víctima de Ayala, quien supuestamente la torturaba y abusaba, para que sea parte de los repugnantes hechos contra los menores, quienes vivían cerca de la casa en la que residía la pareja.

Lo cierto es que en la vivienda del barrio San Antonio, había decenas de fotografías extraídas del chip de un teléfono celular, que mostraban a los pequeños (cuyas edades iban de seis a ocho años) completamente desnudos en distintas situaciones e, incluso, en algunas de ellas forzados a tocar el miembro viril de quien sería el principal acusado.

Por el caso, la Policía recibió a los progenitores de las menores en la sede de la División de Delitos Contra la Integridad Sexual y se inició la investigación. “Ella les sacaba las fotos, mientras él hacía todas sus porquerías”, dijo Elena, tía de una de las nenas, en diálogo con época. “No sabemos desde cuándo pasó esto. Las nenitas tienen mucho miedo porque fueron amenazadas. Esa mujer engañaba a las nenas y cuando iban a su casa abusaban de ellas”.

Como ya se había señalado, el escenario de todos esos hechos aberrantes habría sido una casa situada en un pasaje sin nombre, a media cuadra de calle Liniers y a una de Loreto.

Una vez que se llevaron adelante las denuncias pertinentes, los sospechosos fueron detenidos inmediatamente.

Asimismo se comentó que no se tiene certeza desde cuando datan los abusos, aunque se habrían extendido durante un largo tiempo. No se descarta que en todo ese lapso temporal hayan existido más víctimas, aunque la Justicia trabajó sobre los hechos que fueron denunciados y por los que existían soportes gráficos y audiovisuales.

Si bien se había informado que el 6 de julio se iba a realizar los alegatos, las fuentes cercanas a este medio indicaron que por asuntos de agenda, desde el Tribunal Oral Penal Nº2 se solicitó una modificación, por lo que dicha audiencia se realizará hoy.

“La imputación es gravísima, se puede dar hasta 49 años de prisión por los cuatro hechos denunciados”, explicó el fiscal a cargo del caso, Gustavo Schmidt, quien indicó que si bien desde “el Ministerio Público se pidió la ampliación de la imputación, que podía llevar a una pena de casi 65 años, el tribunal no admitió esa modificación, por lo que queda a una sentencia mínima de 10 años de prisión y una máxima de 49 años”.

Debe señalarse que, además de los exámenes psicológicos realizados a lo largo de la investigación, los elementos de acusación que son contundentes son las propias filmaciones y fotografías, que los supuestos pervertidos registraron y que fueron halladas por los investigadores.



Las imputaciones

El hombre se encuentra apuntado como autor material y la mujer como partícipe primaria de los delitos de abuso sexual simple en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores de 18 años agravado por amenaza, en la modalidad de delito continuado.