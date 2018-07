Vidal y Rodríguez Larreta se reúnen con Peña y Dujovne para apurar traspaso de las eléctricas

Miércoles, 04 de julio de 2018

Será este miércoles. Era un pedido de los gobernadores opositores, para que sea equitativo el ajuste. También discutirían subsidios del transporte.





La Casa Rosada tratará de ultimar este miércoles con María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta el traspaso a la Provincia y la Ciudad del control de las prestadoras de energía Edenor y Edesur. No ocurrirá lo mismo con AYSA; la empresa proveedora de agua potable y cloacas en CABA y 26 municipios bonaerenses seguirá en manos de la Nación.



Está previsto que Vidal y Larreta se vean desde las 10 de la mañana con el ministro Nicolás Dujovne, con quien ya se reunieron este lunes, y se sumará el jefe de Gabinete, Marcos Peña. De hecho, la reunión será en su despacho.



Hasta el martes a la noche el formato operativo y técnico del traspaso estaba en revisión. Según confirmó Clarín, la reunión entre los mandatarios y los ministros será para darle el cierre al proceso.



Pero puede haber novedades. El planteo inicial de Hacienda, patrocinado por Dujovne, casi en línea con la postura de los gobernadores, es que además de las eléctricas, se traspasen AYSA y el costo de los subsidios al transporte en el área metropolitana.



Este último capítulo supone, según los cálculos que hacen los técnicos provinciales en el CFI, un presupuesto de entre 40 y 50 mil millones de pesos anuales que absorbe Nación y podrían pasar a CABA y PBA.



El traspaso de las eléctricas fue adelantado por Clarín en una nota del 30 de mayo pasado y apareció en la grilla de la discusión entre la Casa Rosada y los gobernadores del PJ, en torno al ajuste del gasto público que pidió Mauricio Macri.



Los mandatarios de la oposición argumentan que, en un escenario de recortes de las transferencias de la Rosada a las provincias, las dos Buenos Aires deben hacerse cargo de las empresas de energía como los distritos del Interior.





La transferencia de servicios se convirtió en un tema tirante dentro de Cambiemos.



El capítulo AYSA, que en Capital y en La Plata señalan a Rogelio Frigerio como promotor, es el complejo por cuestiones crediticias y operativas. Edenor y Edesur sería relativamente simple y no implicaría, según los análisis previos, partidas presupuestarias importantes.



Sobre AYSA, desde Interior dicen que no tienen ninguna intención de desprenderse de la compañía -que está bajo su órbita- y que Frigerio les dejó en claro a Larreta y a Vidal que su posición es no transferirla. Lo mismo sostiene José Luis Lingeri, jefe del gremio del sector, que este viernes se reúne con intendentes del PJ del conurbano que también rechaza el traspaso.



​Sí tendría otro impacto: con el traspaso, la decisión política de aumentar las tarifas, dejaría de ser del presidente para pasar a ser de Vidal y de Larreta. "No hay costo económico, pero hay costo político", explica un funcionario al tanto de la negociación.



Pero lo que sumó a la discusión, y puede ser un tema difícil, es el capítulo subsidios al trasporte, un sistema que involucra a los trenes y a los colectivos del área metropolitana.