Ya tiene fecha la sentencia por Ciccone: ¿puede volver Boudou a la cárcel? Miércoles, 04 de julio de 2018 Es el juicio oral por la compraventa de la imprenta para hacer billetes. Los argumentos de las querellas y la defensa del ex vice.



El juicio que inició contra Amado Boudou el 3 de octubre pasado, finalizará en una semana. El jueves 12 de este mes, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) dará a conocer la sentencia en la causa por la compra- venta de la ex calcográfica Ciccone, donde el ex vicepresidente de Cristina Kirchner está acusado de cohecho en concurso ideal con negociaciones incompatibles.



¿Puede Boudou volver a prisión? Dependerá si el TOF 4 lo encuentra responsable de las acusaciones que recaen sobre él en la causa. La Unidad de Información Financiera (UIF) fue la única de las partes acusadoras que pidió una prisión efectiva tras la lectura de la sentencia. El ex vice estuvo 70 días detenido por orden del juez Ariel Lijo en una causa por enriquecimiento ilícito y fue después la Cámara Federal porteña la que ordenó su excarcelación.



Por estos motivos, la defensa de Boudou pidió por un lado su absolución, pero, además, en caso de una condena, los abogados Alejandro Rua y Graciana Peñafort solicitaron que sea en suspenso y no como requirió la UIF.



Cuando se inició el juicio por la compra de la ex Calcográfica Ciccone, fue el fiscal del juicio Marcelo Colombo quien apuntó a la responsabilidad de Boudou y su entorno para quedarse con la máquina de hacer billetes. Consideró durante sus alegatos que su hipótesis inicial "estaba corroborada" y solicitó para el ex vice una pena de cinco años y seis meses de prisión, más una multa de $ 90.000 y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.



“Lo que se demostró es la apropiación de tres personas, Alejandro Vandenbroele, José María Núñez Carmona y Boudou de lo que fue en su momento la empresa Ciccone”, se escuchó en la Sala AMIA, donde se desarrolló el juicio durante estos meses. El fiscal ante el Tribunal fue taxativo durante el desarrollo del juicio al plantear que "Amado Boudou estaba atrás de The Old Fund para comprar Ciccone", la empresa que se quedó con el 70% de las acciones de la imprenta y cuya titularidad es de Alejandro Vandenbroele, señalado como presunto testaferro.



El juicio por la maniobra que incluyó la compra, el salvataje financiero y la contratación del Estado de Ciccone entró en la cuenta regresiva. El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela Núñez Íñiguez ya escucharon los alegatos y fijaron para el próximo martes las palabras finales para quienes quieran exponer y el jueves 12 de julio, se conocerá la sentencia.



Tanto Colombo como las querellas -Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF)-, plantearon en sus alegatos que el ex vicepresidente junto a su entorno "adquirieron la empresa (Ciccone) por interpósitas personas usando una empresa fantasma" en relación a The Old Fund.



La Oficina Anticorrupción (OA) pidió una condena de cinco años y seis meses para Boudou, con una multa de $ 90.000 y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.



Por su lado, la segunda querella, la Unidad de Información Financiera (UIF), requirió una condena de seis años efectiva con la sentencia en caso de ser condenado. El ex vice y los demás involucrado.