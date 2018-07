Tapia llegó y se reunió con dirigentes para definir el futuro de la Selección

Miércoles, 04 de julio de 2018

El presidente de la AFA, apenas pisó suelo argentino, habló ante unos 60 dirigentes. Y luego fijó la fecha para tratar la salida del DT.





Claudio Chiqui Tapia no tiene respiro. O no le dan respiro. El presidente de la AFA apenas pisó suelo argentino tuvo que enfrentarse con un grupo de unos 60 dirigentes -en su mayoría del Ascenso- que lo esperaban en el aeropuerto de Ezeiza. Y luego, en el predio de la AFA, fijó con Jorge Sampaoli la fecha de la reunión para definir el futuro del DT de la Selección.



La reunión fue para mostrar unidad en la AFA y para brindarle apoyo a Tapia. El Chiqui, yerno de Hugo Moyano (presidente de Independiente), viene recibiendo palo tras palo desde que la Selección cayó 3-0 ante Croacia. Tuvo un momento de paz luego de la clasificación a octavos, pero desde la caída ante Francia otra vez quedó en el foco de la tormenta.



La decisión que debe tomar Tapia es qué hacer con el entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, a quien hace poco más de un año le firmó un contrato hasta 2022. Ahora, tras la dura eliminación del Mundial ruso y luego del pobre rendimiento del equipo, al presidente de la AFA le exigen que se lo saque de encima y sin pagarle los 16 millones de dólares que le corresponden al DT por no respetarle lo pactado. Sabe Tapia que no es el presidente que mejor le cae al Gobierno.



Tapia no es el único responsable en la contratación de Sampaoli. Daniel Angelici, el vice de la AFA, fue clave en la negociación para liberarlo de Sevilla. Pero el presidente de Boca, el de las conexiones en la Casa Rosada y con un pie en la Superliga, siempre encuentra el modo de ponerse a salvo. Chiqui Tapia, en cambio, entiende que lo único que le queda a la AFA y a su gestión para fortalecerse es la Selección.



Tapia buscará quedar bien con la opinión pública que presiona para que destituya a Sampaoli. Pero para conseguirlo sin dañar la economía de la entidad puso en marcha un "operativo desgaste" que empezó en Bronnitsy y continuará hasta que el Zurdo de Casilda se vaya solo. "En principio, Tapia y Sampaoli quedaron en juntarse en 10 días para analizar todo", le contó una fuente confiable a Clarín. "Ya les dije que me parece una eternidad", agregó el hombre vinculado a ambos personajes.



Para conseguirlo necesitará apoyo. Ante un numeroso grupo de dirigentes autoconvocados entre los que se encontraban Javier Pipo Marín (Acassuso) -imputado en la causa por abuso de menores de las inferiores de Independiente-, Diego Turnes (ex River, actualmente en Barracas Central, el club de Tapia), Dante Majori (Yupanqui), Eduardo Spinosa (Banfield), Nicolás Russo (Lanús), Daniel Ferreiro (ex vicepresidente de Nueva Chicago) y el joven Javier Méndez Cartier (Excursionistas), Tapia pronunció unas palabras (también habló Russo) y todo terminó con aplausos. También estuvieron los presidentes de Argentinos Juniors (Cristian Malaspina), Newell's (Eduardo Bermúdez), Gimnasia y Esgrima La Plata (Gabriel Pellegrino), Rosario Central (Raúl Sbroglia), el vicepresidente de Atlético Tucumán (Ignacio Goloviski) y uno de los tres vices de Colón de Santa Fe.



Esto se suma al apoyo que Tapia recibió de las 207 Ligas del Interior, la semana pasada, en Chivilcoy, durante la reunión del Consejo Federal.



Después de que se fueran Sampaoli y Beccacece (por separado) y los sparrings, el presidente de la AFA también dejó Ezeiza. Tapia se marchó en una camioneta Amarok blanca, sin detenerse ante la prensa que aguardaba en la puerta de entrada del predio de la AFA.