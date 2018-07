Provincia sube básicos, adicionales, asignaciones por hijo y lleva el plus a $4.500 Miércoles, 04 de julio de 2018 El gobernador, Gustavo Valdés, resolvió las medidas de recomposición del salario que se liquidarán con los haberes del mes de Julio y que llevarán la inversión anual en salarios a $26.520 millones.

El ministro Enrique Vaz Torres anunció hoy las subas al básico de los distintos sectores, incrementos en adicionales puntuales, el aumento del 40% en las asignaciones por hijo y la suba del plus mensual que llega a más de 75 mil activos y jubilados. Las medidas alcanzan a Administración Central, Docentes, Salud Pública, Seguridad y Vialidad Provincial.



A partir de la decisión del gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, el Gobierno Provincial instrumentará, desde este mes, una serie de mejoras en el salario de estatales activos y jubilados, que incluyen aumentos en los básicos de cada sector, adicionales puntuales, las asignaciones por hijo y un incremento del plus remunerativo que llegará a 4.500 pesos desde Julio.



Según resolvió el Mandatario, los anuncios fueron dados a conocer en horas del mediodía de hoy, en una conferencia de prensa desarrollada en el Salón de Acuerdos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, encabezada por el ministro Enrique Vaz Torres, quien estuvo acompañado de los subsecretarios de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, y de Finanzas, Juan Pablo Peloso, y el tesorero general de la Provincia, Jorge Gazzo.



Las medida definidas por el Gobernador implican un adelantamiento de algunas de las pautas definidas para el mes de octubre, la incorporación de nuevos incrementos y el refuerzo en varios conceptos vinculados al salario. La política instrumentada por el Gobierno Provincial en este aspecto implica, para todo el ejercicio 2018, una inversión anual en salarios superior a los 26.520 millones de pesos.



IMPACTO EN EL CONSUMO



“Esta decisión que el Gobernador recientemente ha tomado la veníamos trabajando hace un tiempo, en función de la coyuntura local y nacional”, puntualizó el ministro Vaz Torres en contacto con la prensa y agregó: “El impacto que pretendemos que estas medidas tengan es el que todos esperamos: que impacte en el consumo; que las previsiones que tengan las familias las puedas hacer en función de la remuneración por el servicio que prestan”.



“Siempre estas cuestiones las tenemos dimensionadas de acuerdo a la capacidad de recursos que tiene la Provincia”, aclaró el funcionario y ratificó lo planteado por el gobernador Valdés días atrás: “Esta es una decisión responsable que trata de morigerar el efecto que está teniendo esta situación económica general a consecuencia del movimiento de precios y de la inflación que impacta fuertemente en el salario”.



“Es un esfuerzo importante para las arcas del Estado Provincial, por parte de un Gobernador que tiene una mirada muy atenta sobre el salario de los trabajadores del Estado”, apuntó.



“Cuesta un esfuerzo importante poder sostener este tipo de medidas; es un esfuerzo que hacemos todos y que se ejecuta sin incrementar la presión fiscal sobre nuestros contribuyentes”, destacó el Ministro y recalcó sobre el aumento al plus remunerativo que es una medida “que va al lugar indicado, va al lugar más sensible que es el salario de los trabajadores públicos”. “Le llega a todos los agentes y es un beneficio en blanco”, remarcó.



PLUS Y ASIGNACIONES



Con relación al plus mensual remunerativo, el Ministro anunció que desde el mes de Julio, según el Decreto N° 1.625, se elevará a 4.500 pesos; esta suba de 950 pesos implica un incremento del 40% en este adicional durante el año, que en febrero estaba en el orden de los 3.300 pesos. Alcanza a 75 mil estatales entre activos y jubilados.



Sobre las Asignaciones Familiares, Vaz Torres detalló lo estipulado en el Decreto N° 1.624: la Asignación por Hijo se elevará de $1. 020 a $1.500 y por Hijo Discapacitado a cargo aumentará de $1.700 a $2.500. Esta medida representa un incremento en el orden de un 47% y alcanza a 40 mil estatales.



ADMINISTRACIÓN CENTRAL



A través del Decreto Nº1.623 se determinó que desde Julio, los agentes de la Administración Central percibirán un aumento del 7% en la asignación de clase y habrá además 700 pesos de adicional remunerativo para las categorías menores: 20; 110; 100; 80 y 90.



Del mismo modo, como estaba previsto y anunciado, habrá nuevas mejoras en Octubre: aumento del 5% en la asignación de clase. El aumento de 7% alcanza a 17,5 mil puestos laborales y estos agentes perciben también la suba del plus remunerativo.



SECTOR DE DOCENTE



El Decreto Nº1.620 estableció las mejoras para el sector Docente. Con los haberes de Julio se incorporarán 300 pesos al Básico, llevándolo a 6.407 pesos y se aumentará 550 pesos el Fondo Compensador Docente, que se elevará a 1.650 pesos.



Como estaba previsto a principio de año, se ratificó la medida para Octubre: incorporación de 300 pesos al Básico, que subirá a 6.707 pesos y aumento de 350 al FCD, que se incrementa a 2.000 pesos. Los docentes perciben también el aumento en el Plus Remunerativo y estas medidas tienen impacto en 49.100 Puestos Laborales.



SECTOR DE SEGURIDAD



En cuanto a los agentes de Seguridad, según el Decreto N° 1.621, percibirán un incremento del 7% en el Valor Punto, más la incorporación de 9,12 puntos al Presentismo, la incorporación de 9,12 puntos al concepto de Responsabilidad Funcional y un aumento de 312,97 pesos al Salario Mínimo Garantizado.





Para el mes de Octubre, se sostiene lo anunciado oportunamente: incremento del 5% en el Valor Punto, más la incorporación de 9,12 puntos al Presentismo, la incorporación de 9,12 puntos al concepto de Responsabilidad Funcional y un aumento de 292,50 pesos al Salario Mínimo Garantizado.



Perciben también el aumento en el Plus Remunerativo y estas medidas alcanzan a 9.280 mil puestos laborales.



SALUD PÚBLICA Y VIALIDAD



Con relación a Salud Pública, además de las mejoras en el plus y la asignación de Clase, se ratificó el incremento puntual de 1.000 pesos previsto para a beneficiarios del Programa Más y Mejor Trabajo (ex Formarse y Crecer) en el mes de Octubre.



En cuanto a los agentes de Vialidad Provincial, según el Decreto N° 1.622, percibirán con los haberes de Julio una incorporación de $100 al Básico. Ellos perciben también el Plus Remunerativo y la medida alcanza a 400 puestos laborales.



IMPACTO EN JUBILADOS



Al término de la conferencia, el subsecretario Rivas Piasentini destacó que las mejoras “también tiene su correlato en el sistema previsional provincial, porque hace varios años venimos trabajando en el sentido de sostener el salario real y hacer incrementos de carácter remunerativos, porque creemos que eso es lo que compone el salario”.



“Son medidas muy interesantes y la decisión del Gobernador de existir posibilidad financiera es apostar a la inversión salarial y en este caso lo ha demostrado porque estas son medidas que van por fuera de lo anunciado a principios de año, con mucho esfuerzo pero muy necesarias para sostener el salario real de los trabajadores públicos”, remarcó.



El funcionario señaló además que “dese el Estado Provincial se practican cinco tipos de liquidaciones diferentes en función a cada uno de los sectores, por lo tanto cada uno de ellos tiene su complejidad y su particularidad propia”.