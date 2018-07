Maradona: “Volvería gratis a la Selección”

Martes, 03 de julio de 2018

El Diego se emocionó al hablar sobre la eliminación de Argentina a manos de Francia y se postuló para volver al banco del combinado nacional, pero dijo que lo haría sin cobrar dinero.





La eliminación de la Selección Argentina en octavos de final ante Francia fue un golpe duro. Así también lo siento Diego Maradona, que se emocionó al hablar sobre el tema en su programa “De la Mano del Diez”. “Creen que estoy contento pero me duele el corazón”, dijo el campeón del mundo en 1986.



“Ojalá Dios me diera la fuerza como para volver a la cancha, los años y la vida pasan para todo el mundo y a mí me agarran los 57 años viendo a mi Selección que es vapuleada por un equipo que no creo que sea uno de los mejores del campeonato. Me pone muy mal todo lo que construimos con mucho esfuerzo y destruimos con mucha facilidad”, lamentó al borde de las lágrimas junto al conductor Victor Hugo Morales en el programa que se emite por Telesur.





Además, ante la pregunta del periodista sobre si volvería a dar una mano si lo llamaran nuevamente en la Selección, Maradona contestó sin dudar: “Sí y lo haría gratuitamente. No pediría nada a cambio”.



Por otra parte, el Diego postuló a Brasil como gran candidato al título: “Vi un equipo de Brasil muy sólido que va camino al título, no se anda con chiquitas, a mí me gusta mucho Tite porque los para muy bien. México quiso jugarle como ante Alemania y puso todo, a México no se le puede pedir más”.



Eso sí, le mandó un mensaje a Neymar, pensando en lo que viene: “A Neymar habrá que decirle: ‘O nos hacés llorar o nos hacés reír’ porque cuando lo pisó el mexicano era para llorar pero, al verlo correr es para reírse ¿Cómo es esta historia? O es amarilla y amonestación para el mexicano o es simulación de Neymar. O sea, yo creo que hay que empezar a hilar fino porque ahora las amarillas entran a contar y mucho”, aseguró.