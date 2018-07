Real Madrid desmintió la suculenta oferta a Neymar

Martes, 03 de julio de 2018

Según un medio español, el astro brasileño habría sido tentado con un contrato de siete años y el PSGrecibiría más de 300 millones de euros. El comunicado del Merengue.





El nivel de Neymar en el Mundial Rusia-2018 va mejora partido a partido y Brasil se afirma como gran candidata a ganar el título. La estrella del Paris Saint Germain hace tiempo está en el radar de uno de los clubes más importantes del mundo, cuyo presidente anhela tenerlo en el equipo.



Un medio español lanzó una información que inmediatamente comenzó a replicarse en la prensa mundial: el Real Madrid le habría ofrecido un contrato irresistible a Neymar y el PSG recibiría más de 300 millones de euros por la transferencia del jugador.



“Real Madrid le ofreció al PSG 310 millones de euros para hacerse este mismo verano con los servicios de Neymar, que tiene contrato hasta 2022″, fue la información que brindó la TVE, la cual retransmitió As en su portal web.



“Firmaría por siete temporadas, cobrando en cada una de ellas 45 millones”, agregó la prensa española sobre la figura de la selección brasileña.



Ante tamaña divulgación, desde el Merengue publicaron un comunicado en el que desmienten rotundamente la información antes mencionada.



“Ante la información emitida esta noche por TVE sobre una supuesta oferta del Real Madrid al PSG y al jugador Neymar, el Real Madrid C. F. manifiesta que dicha información es rotundamente falsa. El Real Madrid no ha realizado ningún tipo de oferta ni al PSG ni al jugador”, comunicó el club a través de su sitio oficial y sus redes sociales.