Buscan a un menor con antecedentes por el crimen del joven distinguido por la NASA

Martes, 03 de julio de 2018

Tiene 17 años y una decena de arrestos en los últimos cuatro años por robos y hurtos.





Tenía 13 años la primera vez que pisó una comisaría, allá por 2014. No sería la única vez, ni la última sino que sumaría casi una decena de detenciones en estos cuatro años. Todos los arrestos fueron por robos o hurtos pero nada, hasta ahora, había sido tan grave como el delito por el que Lucas Ezequiel (17) es buscado por la Policía de Rosario incansablemente.



Es que el adolescente de 17 años es el principal sospechoso del crimen de Juan Cruz Ibáñez (23), el joven estudiante de Ingeniería que había sido distinguido por la NASA y que fue asesinado a puñaladas en su departamento de Rosario.



El homicidio de Ibáñez sigue conmocionando a Rosario. A la víctima le quedaban pocas materias para recibirse de Ingeniero en Sistemas, trabajaba en una empresa de computación y, pese a su corta edad en el campo laboral, tenía varios emprendimientos particulares.





Uno de esos emprendimientos lo desarrolló junto compañeros de la facultad. Se trata de un sistema de localización GPS que permite a los drones identificar y prevenir situaciones riesgosas para el propio aparato. La aplicación quedó seleccionada en 2016 entre los mejores del mundo en una competición de la NASA. Medios locales y nacionales se hicieron eco de aquel galardón.





Dos años después de aquella distinción, el cuerpo de Ibáñez fue encontrado por una vecina. Estaba vestido sólo con ropa interior y yacía al lado de su cama. La policía encontró un cuchillo ensangrentado en el baño que, sospechan, fue el arma homicida.



Buscado

El caso empezó a esclarecerse por el llamado de un taxista al 911, quien contó que esa madrugada llevó a un muchacho con bolsos desde Zeballos al 2100 --donde vivía Ibáñez-- hasta un domicilio de la zona Sur de Rosario.



Con esa información, el fiscal del caso ordenó un allanamiento ordenado que dio resultado positivo: la policía encontró pertenencias de la víctima y, entonces, detuvo a dos familiares del presunto homicida por el delito de “encubrimiento”.



Lucas Ezequiel O. no pudo ser capturado durante el allanamiento, pero es bastante conocido por los policías de la zona. Con 17 años tiene varias visitas a los juzgados de Menores de Rosario luego de que fuera arrestado una decena de veces en los últimos cuatro años por hurtos y robo.



El adolescente, que ahora tiene 17 años, tenía 13 allá por julio de 2014 cuando ingresó por primera vez en una comisaría. Lo volvieron a detener en 2016, cuatro veces más el año pasado y en otras cuatro oportunidades en lo que va de este 2018.



La hipótesis que maneja la fiscal del caso es que el asesino habría escalado al balcón del departamento de Ibáñez, ubicado en el segundo piso, con la ayuda de rejas de una propiedad lindera y que la víctima habría sido sorprendida mientras dormía.



Piden Justicia

La familia de Ibáñez, oriunda de Murphy, una localidad vecina, arribó esta mañana a Rosario para reunirse con los investigadores e interiorizarse sobre los avances en la causa.





Ignacio Ibáñez, el hermano de Juan Cruz, explicó que se "trató de un robo al voleo" y pidió un rápido accionar de la Justicia para esclarecer el crimen.



"No queremos ni venganza ni revancha ni pena de muerte, queremos Justicia. Queremos Justicia por él y porque no puede haber gente así en la calle, no puede haber animales así en la calle: estamos todos en peligro", dijo en declaraciones a radio LT8 el hermano de la víctima.