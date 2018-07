Osnaghi denunció que la Comuna se quedó sin terrenos para viviendas

Martes, 03 de julio de 2018

Osnaghi dio a conocer ayer en la Casa de Gobierno la difícil situación que vive la villa turística y que trabajan duro para sanear las finanzas tras la última gestión K, a cargo de Bordón. Se refirió a irregularidades en el otorgamiento de lotes.





La noticia tomó por sorpresa a los medios de prensa que se encontraban en la Casa de Gobierno ayer, cuando el intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi, dijo que la villa turística se encuentra con el problema de no poder acceder a un plan de viviendas sociales, ya que actualmente no cuenta con terrenos municipales en su poder.

Seguidamente, denunció que en gestiones municipales anteriores se regalaron, donaron y vendieron todos los terrenos municipales poniendo a la Comuna en una situación difícil para atender el déficit habitacional que tiene actualmente, ya que no pueden donarle terrenos al Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) para iniciar un barrio de casas sociales.

Osnaghi hizo recaer la responsabilidad de esta situación sobre el exintendente kirchnerista Armando Bordón, último jefe comunal paseño, que fue denunciado ante la Justicia por serias irregularidades durante su gestión en lo referente a obras que se pagaron por parte del Gobierno nacional pero que no llegaron a concretarse.

“El Municipio, durante varias gestiones, se encargó de regalar y repartir terrenos que pertenecían a la Comuna paseña. No tenemos más predios disponibles porque los repartieron en calidad de comodato de uso, o sea una tenencia precaria, sin tener en cuenta lo que valen los terrenos en el pueblo”, denunció el intendente Osnaghi.

Es un secreto a voces que esto era moneda corriente. Lo grave es que, según los representantes, nunca ingresó dinero a las arcas de la Municipalidad.

“Se trata de terrenos que no tributan. Ello hoy representa un drama porque necesitamos hacer viviendas y no tenemos terrenos. El último sector que teníamos previsto hacer viviendas fue repartido por la gestión anterior antes de irse”, dijo Osnaghi en el patio de la Casa de Gobierno, después de hacer el lanzamiento de la Fiesta Nacional del Dorado.

En este sentido, señaló que “la semana pasada ingresaron dos escrituras: una no estaba inscripta, y la otra sí, pero nunca ingresó un peso de esa venta a las arcas municipales. Todas las irregularidades que constatamos fueron en la gestión de Armando Bordón”.

La villa turística busca recuperarse después de una nefasta gestión del peronismo local en uno de los destinos turísticos por excelencia de la región. Durante el tiempo que Bordón estuvo al frente, el Municipio decayó en la cantidad de visitantes, por la malas decisiones que se tomaron desde el Ejecutivo municipal. Asimismo se dieron irregularidades que fueron denunciadas en la justicia provincial.

En tanto, el actual jefe comunal señaló que se les hace muy difícil dimensionar el daño que se han hecho a las arcas municipales con las malas decisiones tomadas por parte de las anteriores gestiones comunales, y que si bien se encuentran buscando encaminar las finanzas, todo se hace cuesta arriba.

“No podemos cuantificar el daño porque día a día nos enteramos de cosas nuevas. Y de la deuda inicial de 20 millones de pesos todos los días nos damos cuenta que es muy superior. El Municipio no es inviable, porque quedó demostrado que lo pudimos normalizar. Pero debe haber cuentas claras”, explicó.

“No tenemos los balances de 2016 ni 2015. Y de 2017 está sin aprobación”, agregó Osnaghi, quien precisó que la Comuna se constituyó como querellante dentro de la denuncia realizada.