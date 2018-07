Presentaron un programa para incluir al mundo digital a ex combatientes Martes, 03 de julio de 2018 La Anses UDAI Corrientes la presentación del programa Inclusión Digital, que consta de la capacitación sobre el uso y entrega de notebooks para el Centro de Ex Combatientes de Malvinas. Docentes del Ministerio de Modernización del Estado, del Gobierno Nacional capacitarán a los malvinenses.





Tiene como objetivo que los adultos mayores aprendan a utilizar computadoras y celulares inteligentes y puedan acceder a los beneficios que ofrece internet. Con estos talleres se busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores, reduciendo la brecha digital, promoviendo el acceso a internet para socialización, gestión de trámites, información y entretenimiento.







El curso estará destinado a adultos mayores que es patrocinado por el Ministerio de Modernización de Presidencia de la Nación sobre la alfabetización digital. “Espero que todos puedan aprovechar esta herramienta que brinda el Gobierno Nacional para que puedan estar conectados y poder resolver más rápido su trámites”. Manifestó Ramiro Escalante, ante los presentes.







“El objetivo es que los adultos mayores aprendan a utilizar computadoras y celulares inteligentes y puedan acceder a los beneficios que ofrece internet. Con estos talleres se busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores”. Añadió Escalante.











Temas a tocar durante las capacitaciones:



Alfabetización digital: ofimática, navegadores, buscadores; comunicación y redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest;t eléfonos inteligentes: configuración, aplicaciones, consejos de uso, copia de seguridad; correo electrónico y mensajería: WhatsApp, Skype, Gmail; gestión de diferentes trámites con la ANSES: sacar turnos, efectuar consultas, obtener la clave de seguridad social, apoderados, entre otros; Internet como medio de información: diarios, blogs, RSS, Wikipedia, RAE, Internet como medio de entretenimiento: Cine.AR, Netflix, YouTube, juegos, Internet en la vida diaria: salud, alimentación, mascotas, reparaciones, etc;







Estuvieron presentes el gerente de la UDAI Corrientes de Anses, Ramiro Escalante; el Presidente del Centro, José Galván y docentes del Ministerio de Modernización del Estado nacional.