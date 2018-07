Presentaron la 55º Fiesta Nacional de Pesca del Dorado

Lunes, 02 de julio de 2018

El tradicional evento ingresó en la cuenta regresiva y en el Salón Verde de Casa de Gobierno se ofrecieron detalles que hacen a la organización. Serán cuatro días a pleno en agosto, con importantes premios y espectáculos de primer nivel.



“Tenemos como desafío generar turismo los 365 días del año y que sea una herramienta de promoción en todo sentido”, destacó el ministro de Turismo, Cristian Piris.



En el Salón Verde de Casa de Gobierno se concretó este lunes el lanzamiento oficial de la 55° edición de la Fiesta Nacional de Pesca del Dorado, que tendrá lugar del 17 al 20 de agosto en Paso de la Patria.



Encabezaron la presentación, el ministro de Turismo de la provincia, Cristian Piris; el intendente de dicha localidad, Guillermo Osnaghi; la viceintendente de Paso dela Patria, Alba Vásquez; el secretario de Deporte de la Provincia, Jorge Terrile; y demás autoridades comunales, miembros de la comisión organizadora. También, se contó con la presencia de la actual Reina Nacional del Dorado, Selene Bublitz, y de la reciente Reina del Estofado, Rosario Judith.



Este evento de pesca deportiva tendrá lugar en la localidad integrante del corredor turístico del Gran Corrientes y contará con importantes premios.



Asimismo, habrá espectáculos artísticos de primer nivel, todos los días en el anfiteatro Pinín Palma, al igual que la Expo Comercial.



Por ello, está en proceso de organización el más grande evento de pesca deportiva, por las características del río, por las modalidades de captura, por la inigualable fortaleza y belleza del pez dorado, emblema de Paso de la Patria, Paraíso del Dorado.



Ministro Piris: “Generar turismo los 365 días del año”



Al tomar la palabra, el ministro Cristian Piris, ponderó en primer lugar el “esfuerzo que se está haciendo para volver a los años de esplendor y para ello el compromiso y la seriedad con que llevan adelante los aspectos organizativos de esta Fiesta”.



Y resaltó que la misma tiene un valor significativo como “herramienta de promoción y para ello es fundamental que sea exitosa y la repercusión que tenga y que nos ponga en la vitrina del turismo nacional e internacional”.



Para Piris, no caben dudas que el “desafío es en generar turismo los 365 días del año y que sea una herramienta de promoción en todo sentido”.



Luego, comentó que en Argentina se está viviendo un momento muy bueno para el turismo, con una “ventana de oportunidades para un sector de la economía más dinámicos y Corrientes se está involucrando activamente en esa política de promoción y desarrollo del turismo”.



“Nos estamos subiendo a ese tren que redunde en generación de empleo que es lo que más nos interesa”, agregó y precisó que el turismo tiene una “relación muy estrecha entre inversión y generación de empleo y puestos de trabajo, incorporando al mercado de trabajo a sectores laborales con diversos niveles de capacitación”.



En el marco de esa apuesta importante al turismo Piris se dio tiempo para señalar que para poder aprovechar la pesca deportiva de manera sustentable “tenemos que ser responsables y conscientes del cuidado del recurso íctico, de la necesidad de cuidar nuestros ríos”.



Y en ese sentido manifestó que en ocasión de la reciente visita a Paso de la Patria del presidente Mauricio Macri, la Provincia planteó la necesidad de una “regulación común entre todas las provincias del Litoral y en este caso vinculada al cuidado del Río Paraná y debemos hacer lo propio con Paraguay, país con el que tenemos una ribera compartida e importante”.



“Por eso trabajamos para fomentar el turismo, acompañando con una fuerte política de conservación de nuestros recursos naturales y todos estamos apuntando hacia el mismo objetivo”, dijo para culminar Piris.



Guillermo Osnaghi



El intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi, resaltó que todas las áreas del municipio, junto al gobierno de la Provincia, trabajan en equipo para exponer ante pescadores y observadores turistas la inmensidad de la naturaleza en sus formas y colores, el Paso es el centro de atracción turístico principal de esta región.



“Queremos recuperar la confianza en pescador para que este evento salga como corresponde, y recuperar los años importantes que Paso de la Patria tuvo con este evento”, expresó el jefe comunal.



Con respecto a las reservas de alojamiento Guillermo Osnaghi manifestó que “ya existen muchas reservas, junto a las inscripciones realizadas”. Asimismo, remarcó que son muchos y diferentes los aspectos a tomar en cuenta cuando se organiza un evento de estas dimensiones, con el cual Paso de la Patria espera albergar a cerca de un centenar de miles de visitantes en los días de invierno de agosto, del 17 a 20.



La Pesca del Dorado es por historia y por la cantidad de pescadores que reúne, “la Fiesta más importante” que tiene la pesca deportiva en Argentina, siendo la localidad de Paso de la Patria en la provincia de Corrientes, el lugar elegido para este acontecimiento que desde hace años fue declarado de interés nacional.



Además de los pescadores, el gran protagonista de este singular evento es el codiciado y aguerrido “Dorado”, uno de los peces más luchadores e imponentes en la pesca deportiva, capaz de despertar el interés de fanáticos que vienen a luchar con él desde distintas partes del mundo.



Como en todo festejo popular, las actividades no giran solo en torno al principal evento que en este caso es la pesca, por lo que también hay tiempo y lugar para encontrar entre todas las correntinas, a la Reina Nacional del Dorado.



Otro aspecto por destacar es que hoy, bajo el inteligente marco de la pesca y devolución, la pesca deportiva ha encontrado una nueva forma de practicarse, donde ya no se sacrifica al pez, sino que por el contrario se lo respeta y enaltece por los gratos momentos vividos. El Dorado lo merece, su presente, su rica historia y por supuesto su futuro, para que las próximas generaciones lo sigan adorando.



Directora de Turismo de Paso de la Patria



María Eugenia Molina comentó que el torneo de pesca se hará el sábado 18 por la siesta, mientras que el domingo 19 se realizará la tradicional pesca embarcada y por la noche la cena de pescadores, donde se premiará a los ganadores.



Adelantó que habrá artistas nacionales e internacionales durante el evento, además de masterclass de gastronomía a cargo de reconocidos chefs, un desfile de diseñadores de moda independientes y propuestas nocturnas para los más jóvenes. “Queremos valorizar a las figuras no sólo del Paso sino de todo el nordeste”, argumentó.



Inscripciones



La inscripción está abierta y los equipos de pescadores podrán hacerlo abonando el monto de $ 3500 (pesos tres mil quinientos) hasta la fecha del 3 de agosto, y desde el 4 de agosto en adelante la inscripción costará $ 4500 (pesos cuatro mil quinientos).



Premios



La organización dio a conocer los premios espectaculares se otorgarán en el marco de la Fiesta. El más importante será un automóvil Volkswagen 0 km; además de una lancha tipo Tecno Trakker 520, toldo y tráiler incluido, con motor Yamaha de 40 hp. O km; una lancha tipo Pacú 450, tráiler incluido, con motor Yamaha de 25 hp. Okm; dos motos Zanella de 110 cc. 0 km; grupo electrógeno Lüsqtoff de 6500 vatios, arranque eléctrico con batería, entre otros.



Elección de Reina Nacional del Dorado



La inscripción de las postulantes a Reina Nacional del Dorado se encuentra abierta. Las interesadas pueden contactarse con la organización a través de Facebook (Paso de la Patria Villa Turística), Twitter (@Turismodelpaso), Instagram (Turismodelpaso2018) o correo electrónico (direcciondeturismo-delpaso@hotmail.com), también personalmente en la oficina de Información Turística, ubicada en calle 25 de Mayo de la localidad.