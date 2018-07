Lipovetzky, crítico con Gabriela Michetti por sus declaraciones sobre el aborto: "Es un retroceso enorme"

Lunes, 02 de julio de 2018

La Vicepresidenta se manifestó en contra de la interrupción del embarazo, aún en casos de violación.







El diputado Daniel Lipovetzky fue muy critico con la vicepresidenta Gabriela Michetti este lunes, en relación a las declaraciones que hizo sobre el aborto en La Nación.



En una entrevista que ese diario publicó este domingo, la presidenta del Senado se manifestó en contra de la interrupción del embarazo aún en casos de violación.



En concreto, cuando el periodista le preguntó si permitiría el aborto en casos de violación, Michetti sostuvo: "No. Lo dije claramente siempre. Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con el psicólogo, no sé".



Esta mañana, Lipovetzky, uno de los principales impulsores del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el PRO, y presidente de la Comisión de Legislación General en la Cámara baja, calificó a las declaraciones de Michetti como "un retroceso enorme".



"El aborto por causa de violación es una legislación que en la Argentina está regulada desde 1921, es decir desde hace 100 años", explicó el diputado. "Las mujeres no votaban, no podían ser candidatas, no podían tener la patria potestad de sus hijos, y aún así los diputados y los oradores de ese momento, que eran todos hombres, le dieron la posibilidad a la mujer de que pudiera abortar en causa e violación", agregó esta mañana en diálogo con FM La Patriada.



Una mujer víctima d violación tiene derecho a decidir abortar.En ese caso el aborto es no punible.Esto prevé el art.86 del C.Penal d 1921 cdo las mujeres ni siquiera votaban y fue ratificado x la CSJN en el caso FAL.El debate actual es ampliar ese derecho d la mujer,no limitarlo!



Es que el debate por el proyecto que ya recibió media sanción en Diputados —y este martes comienza el debate en comisiones en el Senado— no se rige por las afinidades partidarias. Es un asunto que recorre transversalmente el universo político.



"Cuestionar ese artículo me parece que es un retroceso enorme", señaló Lipovetzky, que fue quien ofició de moderador durante las charlas informativas en plenario, por las que pasaron más de 700 oradores, antes de que el proyecto bajara al recinto.



El diputado también criticó a la Vicepresidenta por impulsar la foto con pañuelos azules en el Congreso como respuesta a la de los pañuelos verdes. “No coincido con la foto que armó ella después de la nuestra, esto no es un Boca-River”, indicó.



En aquel entonces, Michetti explicó: "En Cambiemos hay diferentes visiones y, como había habido una manifestación a favor del 'sí', queríamos manifestar que hay otro sector importante dentro de la coalición que tiene la postura a favor de las dos vidas".







”Me juntaría con Michetti para intercambiar opiniones sobre la legalización del aborto”, concluyó el diputado.