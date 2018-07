El alentador parte médico sobre Bilardo Lunes, 02 de julio de 2018 La clínica Sagrada Familia comunicó el motivo por el cual internaron al ex técnico: “Ajustes de medicación que mejoren el ciclo de sueño y vigilia”.





Carlos Salvador Bilardo, entrenador del seleccionado argentino que fue campeón del Mundial en México 1986, fue hospitalizado por segunda vez en un mes por problemas derivados de la enfermedad de la que fue operado, informó hoy el sanatorio donde se encuentra.



Bilardo, de 79 años, se encuentra en la clínica La Sagrada Familia, de Buenos Aires, donde le realizan “ajustes de medicación que mejoren el ciclo de sueño y vigilia”, informaron en un parte los médicos responsables de su atención.



El entrenador apodado “Narigón”, que también obtuvo el subcampeonato en el Mundial de Italia 1990, está diagnosticado con el síndrome Hakim-Adams, una enfermedad neurológica que le provocó una dilatación ventricular en su cerebro y puede producirle hidrocefalia.



Además, el entrenador continúa con el trabajo “kinesiológico y neurocognitivo iniciado” tras la operación cerebral a la que fue sometido a principios de junio, indicó el parte de La Sagrada Familia.



Los médicos precisaron que además le hicieron “estudios de control clínico y tomográfico relacionados con su reciente cirugía” que confirman su “buena evolución”.



Bilardo había sufrido el 31 de mayo un “cuadro confusional transitorio”, dijeron los médicos del Sanatorio Fleni que lo atendieron esa vez, tras lo cual le colocaron una válvula ventriculoperitoneal en el cerebro.



Desde entonces, estuvo internado durante 19 días y luego fue trasladado a su domicilio de Buenos Aires para reponerse.



Sin embargo, el jueves pasado el ex entrenador, que también se recibió de médico, volvió a sufrir trastornos transitorios en su salud y su familia resolvió hospitalizarlo para realizarle estudios.



Bilardo fue el entrenador del seleccionado argentino que se consagró en el Mundial de México 1986 y llegó a la final en la copa siguiente, en Italia 1990. Además, condujo a Estudiantes de La Plata, el club de sus amores, a ganar el Torneo Metropolitano de 1982.



Como jugador, fue campeón de la Copa Libertadores con Estudiantes en 1968, 1969 y 1970. En el primero de esos años obtuvo también la Copa Intercontinental (antecedente del Mundial de Clubes) venciendo al Manchester City, en una recordada final en Old Trafford.



En su dilatada carrera como entrenador, el “Narigón” dirigió Boca Juniors, San Lorenzo, Deportivo Cali, la selección de Colombia, Sevilla de España y Estudiantes en varias oportunidades.