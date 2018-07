Pensiones por invalidez: extienden plazo para actualización de datos Domingo, 01 de julio de 2018 Desde Desarrollo Social de la Nación indicaron que por ahora no hay tiempo límite para cumplimentar esos trámites. En Capital, unas ocho mil personas gozan de ese beneficio; en tanto, en toda la provincia hay más de 50 mil beneficiarios. Se temía un fuerte recorte.





El Cen­tro de Aten­ción Lo­cal (CAL) del Mi­nis­te­rio de De­sa­rro­llo So­cial de la Na­ción hi­zo sa­ber, a los más de 50 mil be­ne­fi­cia­rios co­rren­ti­nos de Pen­sio­nes No Con­tri­bu­ti­vas por In­va­li­dez, que por aho­ra no ha­brá fe­cha lí­mi­te pa­ra re­a­li­zar los trá­mi­tes de ac­tua­li­za­ción de da­tos.

Va­le des­ta­car que es­ta­ba pre­vis­to que ayer, 30 de ju­nio, ven­cie­ra el pla­zo pa­ra cum­pli­men­tar ta­les di­li­gen­cias.

No obs­tan­te, por una di­rec­ti­va de Na­ción ese to­pe fue de­ses­ti­ma­do. Gus­ta­vo Al­ta­mi­ra­no, re­fe­ren­tes de la CAL lo­cal in­di­có que “que­re­mos lle­var­le tran­qui­li­dad a la gen­te y de­cir­les que pue­den fi­na­li­zar sus trá­mi­tes sin tan­to apu­ro”.

Es de men­cio­nar que, se­gún se pre­ci­só a ni­vel na­cio­nal, se es­pe­ra­ba un re­cor­te de un 10% de esos be­ne­fi­cios y que pre­ci­sa­men­te esa “ac­tua­li­za­ción de da­tos” era pa­ra ana­li­zar si exis­tie­ron irre­gu­la­ri­da­des a la ho­ra de su asig­na­ción.

El Cen­tro de Aten­ción Lo­cal de Ca­pi­tal se ha­lla en ca­lle 9 de Ju­lio 299, ca­si Cha­co.



A quie­nes al­can­za

Si una per­so­na tie­ne in­va­li­dez la­bo­ral y se en­cuen­tra en si­tua­ción de vul­ne­ra­bi­li­dad so­cial, pue­de ac­ce­der a una pen­sión no con­tri­bu­ti­va.

De­ben cum­plir los si­guien­tes re­qui­si­tos: no per­ci­bir él, ni su cón­yu­ge, ju­bi­la­ción, pen­sión, re­ti­ro o pres­ta­ción no con­tri­bu­ti­va.

Tie­nen que acre­di­tar que su ca­pa­ci­dad la­bo­ral re­pre­sen­ta una dis­mi­nu­ción del 76% o más.

No es­tar em­ple­a­do ba­jo re­la­ción de de­pen­den­cia. No te­ner bie­nes, in­gre­sos ni re­cur­sos que per­mi­tan tu sub­sis­ten­cia o la de tu gru­po fa­mi­liar.

No te­ner pa­rien­tes obli­ga­dos le­gal­men­te a pro­por­cio­nar­te ali­men­tos o que, te­nién­do­los, se en­cuen­tren im­pe­di­dos pa­ra ha­cer­lo. Ser ar­gen­ti­no na­ti­vo, ar­gen­ti­no na­tu­ra­li­za­do con, por lo me­nos, 5 años de re­si­den­cia o ex­tran­je­ro con, por lo me­nos, 20 años de re­si­den­cia. No es­tar de­te­ni­do a dis­po­si­ción de la jus­ti­cia. De­be pre­sen­tar su DNI (en ca­so de ser me­nor de 18 años, pre­sen­tar tam­bién el de sus pa­dres). CUIL (en ca­so de ser me­nor de 18 años, pre­sen­tar tam­bién el DNI de tus pa­dres o apo­de­ra­dos). Cer­ti­fi­ca­do Mé­di­co Ofi­cial (CMO): pue­de pe­dir­lo en el Cen­tro de Aten­ción Lo­cal (CAL) más cer­ca­no a su do­mi­ci­lio. Com­ple­tar­lo pa­ra que un mé­di­co lo au­to­ri­ce. Pue­de ser un pro­fe­sio­nal de un hos­pi­tal pú­bli­co na­cio­nal, pro­vin­cial o mu­ni­ci­pal, ser­vi­cio o uni­dad sa­ni­ta­ria.