Racing recupera a uno de sus ídolos y figura en el título de 2014

Sábado, 30 de junio de 2018

Gustavo Bou llega a préstamo por un año. Se sumará al plantel el lunes, en Orlando. El que se va es el Pulpo González.





La noticia se fue gestando en la semana y explotó por la tarde: Gustavo Bou vuelve a Racing para jugar la parte más importante de la Copa Libertadores y para llenar el vacío que dejará la partida de Lautaro Martínez al Inter de Milán. Sí, la Pantera acordó un préstamo por un año y se sumará el lunes a la pretemporada en Orlando. En la negociación con Xolos de Tijuana también ingresó Diego Pulpo González, que jugará en el equipo que comanda Diego Cocca.



El hombre clave en Racing vuelve a ser el representante Christian Bragarnik. El apoderado de Bou y del entrenador Eduardo Coudet es el gerenciador de Xolos, club mexicano dueño del pase del goleador. El trámite fue simple, entonces: el Chacho lo pidió, el presidente Víctor Blanco aceptó y Bragarnik -de los dos lados del mostrador- no tuvo con quién negociar.





La Pantera vuelve a préstamo por un año con cargo y sin opción de compra. Se recuerda: a la Academia le quedaron 6 millones de dólares limpios por la venta de a Bou a Xolos. La partida del Pulpo González, en tanto, era inevitable ya que no era indispensable para el DT.



Así las cosas, los hinchas académicos podrán volver a disfrutar de la dupla Bou-López. Los dirigentes optaron por ir a lo seguro. “Sabemos que se pone la camiseta y no le pesa”, comentan por lo bajo. Los números del atacante de 28 años en el conjunto de Avellaneda son fantásticos: anotó 45 goles en 100 partidos; fue pieza fundamental en el campeonato de 2014.



Racing tiene en Gustavo Bou al primer refuerzo. Un viejo conocido para empezar a pensar en el duelo ante River de Copa Libertadores. Resta ahora que arribe un arquero (Juan Musso se fue a Udinese de Italia), un lateral izquierdo (el elegido es Damián Pérez, también de Xolos y de Bragarnik) y dos volantes.