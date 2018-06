Federer igualará un récord de Jimmy Connors en Wimbledon

Sábado, 30 de junio de 2018

El tenista irá por su novena corona en Londres y por el número 1 del ranking, que ahora está en manos de Rafael Nadal.







Cuando Roger Federer (2° del mundo) ingresó por primera vez al All England Lawn Tennis Club para debutar en la catedral del tenis como profesional en 1999, probablemente no se imaginaría que 19 años después volvería para disputar el torneo por vigésima vez. Menos aún, que a partir de este lunes comenzará una nueva aventura para conseguir su novena corona en el césped londinense.



A los 17 años y mediante unwild card, un joven Federer que por entonces intentaba emerger entre los primeros 100 jugadores del mundo, tuvo su primera experiencia en el All England. Allí, el checo Jiri Novak lo venció en cinco sets por 6-3, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4.



Como es costumbre en el más antiguo de los torneos de tenis, el campeón defensor del cuadro masculino inaugurará la actividad de la primera jornada en el Estadio Central. Cuando enfrente al serbio Dusan Lajovic, el suizo igualará al norteamericano Jimmy Connors como el jugador con mayor cantidad de participaciones en el tercer Grand Slam del año.



Teniendo en cuenta sus anteriores 19 presencias, los números del acaso mejor jugador de todos los tiempos son monstruosos: su récord en el All England es de 91 victorias y 11 derrotas. Obtuvo, además, el título en 8 ocasiones, disputó 11 finales y 12 veces se metió entre los mejores 4.



En caso de superar a Lajovic, el camino de Federer asoma, a priori, con ciertas dificultades. En segunda ronda enfrentaría al eslovaco Lukas Lacko; en tercera ronda, a Leonardo Mayer; en octavos, al croata Borna Coric (verdugo del helvético en la final de Halle); en cuartos, al sudafricano Kevin Anderson; en semis, a Cilic; y en la final, al español Rafael Nadal.



Precisamente, frente a Rafael Nadal protagonizarán otro duelo aparte antes de cruzarse en una hipotética final. Ese duelo será por la cima del ranking ATP, liderado por el español en su última publicación del pasado lunes. Para que Federer vuelva a liderar el ranking deberá repetir el título obtenido en 2017 y que Nadal no alcance los octavos de final, instancia en la que cayó el año pasado frente al luxemburgués Gilles Muller.



Se encienden las luces en la catedral. Roger Federer comenzará otro camino de siete partidos en el que buscará seguir escribiendo en letras doradas su historia en Wimbledon.