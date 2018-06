Piden un minuto de silencio para el periodismo deportivo

Viernes, 29 de junio de 2018

Por las críticas despiadadas que recibió la Selección luego de la derrota ante Croacia, una campaña anónima pegó afiches cerca de las instalaciones de TyC Sports.







La relación entre el periodismo deportivo y la Selección Argentina históricamente fue turbulenta cuando los resultados no acompañan: jugadores que no se bancan las críticas y trabajadores de prensa que se exceden en sus comentarios arman un cóctel siempre a punto de explotar como pasó en 2016 cuando Lionel Messi anunció que no hablarían más por una falsa acusación a Lavezzi, como sucedió durante el Mundial de Francia 1998 cuando también se quebró la relación en plena competencia o como ocurría en la previa de México 1986, cuando llovían las críticas y los jugadores encontraron en en el periodismo un enemigo a quien refregarle el éxito conseguido.



En la era de las redes sociales, esta tendencia se potenció y esta situación quedó evidenciada sobre todo luego de la dolorosa derrota de la Selección frente a Croacia que la dejó al borde de la eliminación, algo que finalmente (y por suerte) no pasó. Ese día, en el programa No todo pasa que se emite por TyC Sports hicieron un minuto de silencio.



Como respuesta a eso, esta mañana aparecieron afiches sobre la Avenida San Juan en una zona cercana al canal con las caras de Diego Díaz, Marcelo Palacios, Flavio Azzaro, Leonardo Farinella, Rodolfo De Paoli, Gustavo López, Martín Liberman, Alejandro Fantino y Ricardo Caruso Lombardi con la inscripción Un minuto de silencio, acompañada por un crespón negro. En la volteada entraron periodistas también de otros medios.



La mayoría de los jugadores prefirió no responder a las críticas desmedidas que se mezclaron con rumores y falsos audios, aunque sí lo hizo Javier Mascherano para desmentir los rumores de su supuesta pelea con Pavón y también para terminar con los rumores que aseguran que los jugadores le arman el equipo a Jorge Sampaoli. Esta campaña es anónima pero claramente se puso del lado de los futbolistas, que tras ganarle a Nigeria y pasar a octavos de final calmaron un poco a las fieras. Habrá que ver hasta cuándo.