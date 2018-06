El Poder Judicial renueva su equipamiento informático Viernes, 29 de junio de 2018 La Corte Provincial aprobó un plan de recambio tecnológico para renovar el parque informático del Poder Judicial en toda la provincia. Los equipos de PC, monitores, UPS e impresoras que sean dados de baja podrán ser solicitados en donación por organizaciones no gubernamentales.



El Superior Tribunal de Justicia dispuso por Acuerdo Nº 17/18 aprobar la renovación del parque informático, de acuerdo a un Plan presentado por la Dirección General de Informática del Poder Judicial.



La decisión se tomó considerando que el equipamiento actual en toda la provincia, es decir, – PC´s, monitores, UPS (unidades de energía) e impresoras- que conforman el puesto laboral microinformático individual del personal, se encuentra obsoleto: alrededor del 70% de los equipos tienen una antigüedad mayor a 10 años.



Ese hecho determina que su rendimiento y mantenimiento implica cada vez más trabajo y mayor costo. Y en algunos casos tampoco son compatibles con los sistemas operativos que exigen la nueva tecnología, principalmente las adaptaciones de los sistemas de gestión IURIX y/o SIGA.



2015-03-09NID_211846O_3La rapidez en la evolución de los servicios y productos tecnológicos, en corto plazo, produce hoy día la obsolescencia, máxime la creciente demanda de las nuevas aplicaciones que conlleva un aumento en los requerimientos de procesamiento, tiempo de respuestas y a la vez, exigen disponibilidad de información, operabilidad rápida, inmediata y de fácil acceso.



La Corte indicó que ya se hallan en ejecución los procedimientos licitatorios de adjudicación para la compra de PC, monitores, UPS e impresoras, de acuerdo a las previsiones presupuestarias.



Y la entrega de esos nuevos equipos se realizará en base a un cronograma que tendrá como criterios el tiempo de obsolescencia, el principio de distribución integral y gradual en toda la Provincia –sin privilegiar una circunscripción o localidad en particular-, las necesidades tecnológicas urgentes vinculadas con los exigencias de las distintas plataformas de gestión de acuerdo a los proyectos de informatización y digitalización de los procesos, como así también, la puesta en funcionamiento de nuevos juzgados o traslados de Tribunales a nuevos edificios.



Los equipos que sean dados de baja serán donados a entidades públicas estatales y no estatales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y/o entidades privadas con fines sociales, que así lo soliciten.



Los Ministros señalaron que debía establecerse un procedimiento ágil y sin obstáculo para su entrega a las distintas instituciones, que deberán presentar por escrito su petición ante la Secretaría Administrativa del Superior Tribunal de Justicia.