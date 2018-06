Granata, tras su despido: “No me van a censurar” Jueves, 28 de junio de 2018 La periodista volvió a la carga tras ser echada de Canal 9. Su defensa.





El despido de Amalia Granata de Todas las Tardes, ciclo de Canal 9, generó todo tipo de repercusiones. Desde el fuerte cruce de la periodista con Nancy Pazos, y la explicación de Diego Toni sobre el polémico tuit que derivó en la controvertida decisión.



Y si bien Amalia utilizó las redes sociales para expresar su postura, volvió a hacer un descargo en Twitter para defender lo que para ella es un despido injusto y producto de la discriminación.



“No me van a censurar, lo que hicieron está mal, el artículo 1 de la LEY 23.592 me ampara“, escribió mostrando el párrafo de la ley que la ampara. ¿Comenzará una batalla legal?







No me van a censurar lo que hicieron esta mal el articulo 1 de la LEY 23.592 me ampara #CuidemosLasDosVidas 💙💙 pic.twitter.com/3ruN2LdYiT