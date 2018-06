Preocupación por la salud de Morena Rial

Jueves, 28 de junio de 2018

Luego de ser diagnosticada con una úlcera estomacal sangrante, Natacha Jaitt salió a pedir dadores de sangre, y reveló la gravedad del estado de la hija de Jorge Rial.



Las últimas horas de Morena Rial generaron preocupación en su entorno. Luego de ser internada, la joven hizo un pedido desesperado desde el hospital, y se supo que sufre de una úlcera estomacal sangrante.



En las últimas horas, y luego de haber estallado en las redes contra Jorge Rial, Natacha Jaitt pidió dadores de sangre para la joven. “More está muy grave en la clínica. Se necesitan dadores de sangre. More ya bajó tres sachet de sangre“, reveló la mediática desde un video en las redes sociales..





“Llegó al hospital casi muerta, con una úlcera sangrante que se le provocó por automedicarse con sedantes, que una nena de 19 años compró en el mercado negro”, agregó Natacha, muy preocupada. “No tiene contención, no hay mamá, no hay papá, no hay una mierda“, agregó enojada.