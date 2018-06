Murió Joe Jackson, el padre de Michael Jackson

Jueves, 28 de junio de 2018

Joe Jackson, patriarca de la familia Jackson y hombre que lanzó la carrera del rey del pop y de otros muchos de sus hermanos, murió a los 89 años por complicaciones derivadas de un cáncer terminal.





Joseph “Joe” Jackson, el padre de Michael Jackson y creador de la banda musical The Jackson 5 integrada por sus hijos, que guió con puño de hierro, murió este miércoles a los 89 años.



Según informó TMZ, el patriarca de los Jackson murió esta madrugada en Los Ángeles (California) por complicaciones derivadas de un cáncer terminal. Había sido hospitalizado este mes.



La publicación señaló el pasado día 22 que Jackson sufría de cáncer “desde hace un tiempo” y que se encontraba “en la última fase” ya que la enfermedad, llegada a ese punto, “no podía ser tratada”.



Hace una semana, Jackson daba la orden de que ninguno de sus familiares lo visitara o accediera a sus registros médicos debido a su delicado estado de salud. Uno de sus hijos, Jermaine, había asegurado en declaraciones al Daily Mail que el padre de había empeorado en las últimas semanas.



La familia trató de emprender acciones legales para poder acceder a la vivienda de Jackson y estar a su lado en un momento tan crítico. “Hemos estado sufriendo. No nos decían dónde estaba y no podíamos saber su verdadera situación. Ni ver al médico. Mi madre estaba muy preocupada”, declaró Jermaine.



El propio Jackson sugirió que la muerte le cercaba en un tuit hace un par de días.



“He visto más amaneceres de los que tengo aún para ver. El sol se levanta cuando llega la hora, y te guste o no, el sol se pone cuando llega la hora”, escribió el productor musical en la red.



I have seen more sunsets than I have left to see. The sun rises when the time comes and whether you like it or not the sun sets when the time comes.





Su mano dura, además de su talento para la música y para los negocios, también se dejó sentir en las carreras de muchos de sus 11 hijos. Randy también fue parte de los Jackson 5, integrada por Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael, y sus hijas LaToya, Rebbie y Janet publicaron sendos álbumes bajo su atenta mirada.





Su hijo más famoso, el rey del pop Michael Jackson, rompió en llanto durante una entrevista con Oprah Winfrey al recordar las golpizas que su padre le propinaba con un cinturón. Aunque le perdonó públicamente, lo dejó fuera de su testamento cuando falleció en 2009.



Para 1979, el rey del pop había despedido a su padre como mánager despegando en la meteórica carrera que le llevó a éxitos como Off the Wall y especialmente Thriller.