Los billetes de Boca no pudieron con Zárate Jueves, 28 de junio de 2018 Barros Schelotto tentó al delantero para que jugara la Copa Libertadores con el Xeneize. El ídolo de Vélez rechazó la millonaria oferta y se queda en Liniers a cumplir una vieja promesa con los hinchas.





Mauro Zárate rechazó la propuesta de Boca y tomó la decisión de continuar en Vélez. El club de Liniers confirmó la continuidad de su máximo referente. El Xeneize pensaba incorporarlo como alternativa en el ataque para jugar la Copa Libertadores.



Después de muchas idas y vueltas y una ardua negociación, la dirigencia del “Fortín” había logrado un acuerdo económico con el Watford inglés, dueño del pase del futbolista, hace varios días.



Sin embargo, Boca se metió en la negociación y le ofreció un contrato mejor que el que le ofrecían en Vélez, al punto tal que hasta el propio Guillermo Barros Schelotto se reunió con el delantero.





Luego de meditarlo durante varios días y de muestras de afecto de hinchas de Fortineros, ex jugadores del club y sus familiares, decidió continuar en el club del cual es hincha.



Con este escenario, se espera que en las próximas horas Zárate firme su nuevo contrato con el club y ratifique con hechos su recordada frase: “en Argentina no juego en otro club que no sea este”.