El CFI anunció una millonaria inversión para el sector turístico y productivo de Corrientes

Viernes, 29 de junio de 2018

El gobernador Gustavo Valdés y el secretario General del Consejo Federal de Inversiones, Juan Ciácera; firmaron sendos convenios mediantes los cuales se implementarán acciones destinadas al fortalecimiento de la producción agropecuaria e industrial y del turismo en la provincia.



La inversión asciende a los 25 millones de pesos. Por su parte, se anunció que el organismo destinará 70 millones de pesos para financiar el desarrollo de las Pymes en Corrientes.



Durante el acto desarrollado en la jornada de hoy en el Salón Verde, la Provincia y el Consejo Federal de Inversiones suscribieron convenios mediante los cuales, el organismo destinará 25 millones de pesos para fortalecer el desarrollo del sector productivo y turístico, a la vez que anunció una inversión del orden de los 70 millones de pesos hacia las pequeñas y medianas empresas de Corrientes.



El acto fue encabezado por el gobernador Gustavo Valdés, acompañado por el secretario General del CFI, Juan José Ciácera, el ministro de Producción, Jorge Vara y el ministro de Turismo, Cristian Piris.



También estuvieron presentes, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, la directora de Coordinación Regional del CFI, Carlota Frau, legisladores provinciales y público en general.



Alcances de los Convenios



Entre las acciones previstas se destacan la actualización del inventario de plantaciones forestales, la implementación del programa Foresto industrial y la realización del estudio de competitividad del propio sector focalizado en la cuenca del noreste; que permitirán definir políticas orientadas a captar inversiones industriales; desarrollar propuestas para impulsar la industrialización de la madera orientada a la construcción de viviendas y el aprovechamiento de los subproductos para la generación de la bioenergía.



También, se pondrán en marcha dos programas uno de ellos dirigidos a la consolidación del proceso de pro moción de inversiones, donde se planteen estrategias, ventajas y diferentes alternativas que ofrece Corrientes, y otro que buscará la integración y mejora de los procesos productivos.



Paralelamente, este acuerdo prevé trabajar en un proyecto para la recupe3ración de dos cultivos importantes, como lo son la batata y la mandioca que nuclean a números pequeños y medianos productores locales; y a través del Centro de Capacitación Productiva (CECAP), se concretará un programa de actualización y perfeccionamiento para operarios del sector forestal, ganadero y vial.



Finalmente, se avanzará en estudios y programas destinados a la incorporación de nuevas tecnologías (DRON, DEM DATA BASE Y APP, ANDROID) aplicadas a las áreas de producción que permitan validar y completar la información de la base geo referenciada, realizar relevamientos para el control del HLB e incorporar nuevas aplicaciones y servicios de base de datos para relevamientos productivos.



El otro acuerdo firmado hoy establece que la Provincia y el CFI promoverán conjuntamente una agenda de proyectos de desarrollo para fortalecer el turismo en todas las regiones del territorio, con especial interés en los esteros del Iberá.



Esta agenda de trabajo incluye la elaboración de un registro territorial e zonas urbanas, sub- rurales, y rurales de la región Iberá, que permitirá conformar un banco de tierras donde se pueda orientar la inversión pública- privada. Junto a estos se realizarán los estudios para identificar y desarrollar un banco de proyecto en turismo para los Esteros del Iberá orientados a la captación de inversión privada calificada.



En el campo específico del fortalecimiento de la comercialización del turismo, se trabajará en la confección de propuestas para los destinos locales y se elaborará una página web con capacitación para su carga y mantenimiento, donde los visitantes puedan encontrar toda la información relacionada con los destinos, actividades, alojamientos disponibles y demás información para una confortable estadía.



Entre las acciones destinadas al crecimiento de la actividad, se avanzará en la identificación, formulación, y financiamiento de proyectos para micro, pequeños y medianos emprendimientos turísticos, y se promoverá la inscripción de los vinculados con la actividad de toda la provincia, en el Registro de Prestadores de Servicios Turísticos.



En materia de apoyo a la promoción de la oferta turística de Corrientes, se destacan una campaña de comunicación destinada a difundir los diversos productos del turismo locales, que en una primera etapa contemplará piezas de publicidad estética en aeropuertos de nuestro país y la edición e impresión del libro “Museos de Corrientes”.



Finalmente, entre las acciones de difusión se trabajará en la formulación de la campaña sobre la declaración “El Chamamé, Patrimonio Cultural del Mercosur”, con el objetivo de concientizar sobre la importancia y trascendencia de esta iniciativa en favor de la identidad correntina.



Gobernador Valdés



El gobernador Gustavo Valdés, sobre la firmas de convenios expresó su agrado por la inversión en los sectores turísticos y producción. “Uno de los ejes que nosotros trazamos, como objetivo de gestión en la Provincia, es lograr desarrollo”, declaró.



“Estamos trabajando en que Corrientes pueda desarrollar y lograr desarrollo, buscamos ir a ese destino fijado en nuestra gestión. Nosotros en materia turística lanzamos el Programa Iberá II, el cual es un compromiso por parte del Gobierno de la Provincia en donde vamos a invertir casi 500 millones de pesos para lograr el desarrollo”, destacó el gobernador.



El mandatario se dio tiempo para comentar como fundamental la conformación de la Mesa de Turismo Regional, en conjunción con la Nación. “Esta Mesa es el punto de partida para sumar desarrollo a los distintos corredores y vamos a convertirla en generadora de proyectos”, sostuvo.



“Corrientes es generadora de recursos estratégicos, y va a permitir a sus habitantes vivir a partir del cuidado del medio ambiente, para ello invertimos en infraestructura eléctricas, y caminos”, resaltó Valdés. Y agregó que “siendo inversiones directas, con posibilidad de financiar en emprendimientos productivos, y empresas de turismo.



“En materia de desarrollo tenemos un potencial destacable comenzando por la madera, pero necesitamos que esto sea integral. Somos la primera potencia en el aprovechamiento de esta clase de energía”, aseveró el gobernador.



Sobre este punto, puntualizó que se realizan inversiones por 100 millones de dólares en Gobernador Virasoro, en 80 Megas de energía para la utilización de sub- productos de la madera. A la vez que se destinarán recursos en Santo Tomé y Santa Rosa y se busca aportar capital en Goya, Ituzaingó y Esquina en la producción de madera.



Además, Valdés mencionó que se logró un acuerdo para comprar los predios para el futuro puerto en la localidad del Sombrero, que permitirá un lugar moderno con operación de carga. “Por primera vez se tendrá un espacio para un mayor volumen de carga. El CFI se encuentra financiando el proyecto ejecutivo, y desde Nación se están invirtiendo en los otros puertos turísticos que serán en Ituzaingó, Itatí, y Capital”, enfatizó.



Sobre la situación en las que se encuentran algunas Pymes, Valdés consideró que “el gobierno debe apoyarlas porque necesitamos emprendedores con ideas para generar desarrollo, y vamos a trabajar para darles el apoyo técnico y financiero”.



Ministro Vara



El ministro de Producción Jorge Vara, puso de relieve que en el año 2009, Corrientes se encontraba anteúltima, en el rubro de las provincias que en cuanto a inversiones que recibían del CFI. Y ponderó que en base al trabajo en conjunto, la “tendencia la fuimos revirtiendo y podemos decir que a partir del año 2017, la Provincia se encuentra en el primer lugar en cuanto a asistencia financiera de parte del CFI, lo que nos llena de orgullo y satisfacción y nos genera el fuerte compromiso de asignar de la mejor manera y en forma eficiente esos recursos”.



Asimismo, valoró el federalismo pleno que el CFI plasma en las provincias, con inversiones que van “más allá del color político y de la coyuntura económica” y destacó que con el aporte del CFI, Corrientes pudo concretar numerosos misiones comerciales a distintos países, con “resultados exitosos, en las cuales estuvimos acompañados por empresarios que pudieron materializar negocios en inversiones que hoy en día están en marcha”.



Ministro Piris



Mientras que el ministro de Turismo, Cristian Piris, expresó que es una “cuestión central generar desarrollo turístico en la provincia y para ello contamos con el acompañamiento del CFI”.



Además mencionó que dentro de lo planificado se encuentra el Foro de Inversiones que se realizará en Buenos Aires, a fin de generar turismo receptivo en Corrientes y se encuentran en carpeta proyectos para “generar empleos y la actividad económica que necesita la provincia”.



Como parte de los alcances del Convenio suscripto con el CFI, Piris señaló como fundamental el de “Banco de tierras donde el inversor tendrá a disposición un relevamiento de terrenos fiscales en donde asentarse” y el referido al Club Inversor, que tiene por objetivo “armar carpetas y proyectos para ponerlas a disposición de los inversores que pretenden invertir en el desarrollo y crecimiento de la provincia”.



Juan José Ciacera



“Estos Convenios son por 25 millones de pesos para dos sectores fundamentales, el de producción y turismo, es un compromiso que asumí con el gobernador en enero y ahora ese compromiso se lo está asumiendo”, dijo en su introducción el titular del CFI, Juan José Ciácera.



Y explicó que el CFI es un organismo de desarrollo que busca” mejorar las condiciones de vida con una mirada de largo alcance”, a lo que agregó: estamos poniendo todos nuestros recursos técnicos económicos y financieros para ir superando esto, comprometiéndome con el gobernador con más acciones y aportes financieros”.



“Nuestra obligación con la provincia de Corrientes es fuerte, nosotros queremos respaldar todo el sector turístico, que es demandante, con proyectos e inversiones”, sostuvo el secretario del CFI. Y también, remarcó su compromiso con el área de la producción, “por lo tanto nos comprometemos con el mayor financiamiento en tasas muy bajas para las pymes en tasas de hasta 19,5% a 7 años de plazo, de 150 mil pesos a tasa del 14%”, ratificó.



Para culminar con sus conceptos, Ciácera lanzó un anuncio importante para Corrientes: “nuestro compromiso también está dirigido a la pequeña y mediana empresa, para lo cual y aquí en presencia del gobernador Valdés, vamos a destinar 70 millones de pesos para afianzar el desarrollo de las mismas, con tasas realmente convenientes, que hoy en día no se encuentran en el mercado financiero”.