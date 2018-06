El plazo para tramitar la actualización de pensiones se extiende una semana más

Jueves, 28 de junio de 2018

Así lo confirmó la Coordinadora del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Claudia Gómez. Piden evitar hacer colas nocturnas innecesarias ya que se reforzó el personal de la entidad para atender a todas los pensionados. De 40 mil beneficiarios, el 80% ya lo realizó.





Los beneficiarios de las pensiones no contributivas por discapacidad de la Provincia deben realizar la actualización de datos y cumplimentar requisitos en el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Por ello, se comunica la extensión de la fecha límite para hacerlo.



“Vamos a tener una semana más para que las personas puedan regularizar su situación. Estamos haciendo excepciones para atender más personas. Se reforzó el personal para atender este tema. No es necesario que las personas hagan fila desde la noche”, expresó a época.com Claudia Gómez referente Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Corrientes.



Cabe aclarar que el trámite es por orden de llegada y está garantizado la atención de todas las personas. El horario de atención de la entidad es a partir de las 7 y las personas pueden acercarse en ese horario.



“Lo importante es que todas las personas puedan hacer el trámite y regularizar su situación. Le pedimos que no se dejen estar. Pero tampoco es necesario que hagan fila de noche porque hay días de mucho frío. Todas las noches pasó por ahí y a las personas que están esperando ya, les pido que se vayan a sus casas a descansar. Le tomo los datos y se los atenderá con turnos extraordinarios” agregó la funcionaria provincial.



En Corrientes, el 80% de los beneficiarios de 40 mil pensiones no contributivas por discapacidad ya han realizado el trámite. Las personas que deban realizar el trámite deben acercarse de 7 a 12 al Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación sito por calle Chaco 748.