Trabajo coordinado en la prevención del embarazo adolescente Miércoles, 27 de junio de 2018 La ministra de Educación Susana Benítez, el subsecretario de Educación Julio Navías y la titular de la Dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo (Disepa), Julia Saez encabezaron esta mañana el acto de apertura de las jornadas de capacitación docente en el marco del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA).



La actividad incluye tres jornadas de capacitación enmarcadas en el Programa Provincial de Educación Sexual Integral (ESI) y participan más de 300 docentes de Nivel Secundario de Capital desarrollándose. Así es que desde hoy hasta el viernes se abordarán diferentes temáticas y estrategias para implementar en el aula.



“Queridos colegas gracias por estar acá. El tema de la ESI es un tema de las agendas públicas del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Provincia de Corrientes”, dijo durante el acto de apertura la ministra de Educación Susana Benítez quien además felicitó a la titular de la Dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo (Disepa), Julia Saez y a su equipo por el trabajo que vienen realizando con la ESI en toda la provincia, “los chicos en la última evaluación Aprender pidieron más ESI y por eso estamos reforzando la temática junto a Nación y junto a otros Ministerios de la Provincia. Esto es una política que vino a quedarse y forma parte de la agenda del Estado Nacional, y todos nos tenemos que ocupar, porque debemos ocuparnos de las cosas necesarias para nuestra sociedad”, dijo.



La Ministra también marcó: “Quiero que sepan que yo soy pro vida y Corrientes es pro vida, por eso respeto las diferencias pero me gusta decir que prefiero hablar de “Embarazo no intencional”, en lugar de hablar de “embarazo no deseado”. Nosotros que somos los adultos debemos ocuparnos de la prevención, de conducir a las jóvenes generaciones, debemos darles herramientas preventivas que los lleven al lugar deseado”.



En el mismo sentido, la titular de Disepa Julia Saez resaltó el hecho de que los adolescentes correntinos expresaron su interés por recibir más Educación Sexual Integral, “Hoy nos estamos comprometiendo con el plan nacional ENIA que apunta a prevenir, porque ese es el lugar del sistema educativo. Trabajamos con chicos de 12, 13 y 14 años, por eso hay que tomar consciencia de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. En este trabajo están comprometidos tres Ministerios, el de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Educación”, dijo en tanto agregó que “Hay un equipo que trabaja en silencio en las escuelas y ahora Salud va a poner Consejerías para que los chicos se acerquen, entonces los docentes tienen que darles ese espacio”.