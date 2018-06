Boca Unidos largó el trabajo de pretemporada con nuevo refuerzo

Miércoles, 27 de junio de 2018

Con el entrenador Carlos Mayor al frente, un par de jugadores que estaban a préstamo en otros clubes, se desarrolló el primer día de trabajo del plantel de Boca Unidos, que tendrá el gran desafío de cumplir una campaña tal que le permita volver a la B Nacional.







Bo­ca Uni­dos pu­so pri­me­ra. Con buen tiem­po de an­te­la­ción, ne­ce­sa­rio pa­ra pre­pa­rar ade­cua­da­men­te al equi­po que co­men­zó ayer la pre­tem­po­ra­da el plan­tel “au­ri­rro­jo”, co­mo no­ve­dad pre­sen­tó a su pri­mer re­fuer­zo, el de­lan­te­ro Ni­co­lás Le­des­ma, que vie­ne de ano­tar 11 go­les pa­ra Atlé­ti­co Pa­ra­ná.





Tam­bién se lo vio co­rrer a la par de sus com­pa­ñe­ros al go­le­a­dor Ju­lio Cá­ce­res; Mar­tín Fa­bro se su­ma­rá la se­ma­na que vie­ne, es­tu­vo el “Ne­gro” Cris­tian Nú­ñez pe­ro al pa­re­cer no en­tra­ría en los pla­nes del en­tre­na­dor, aun­que no es­tá re­suel­to to­da­vía y eso lo con­ver­sa­rán en es­tos dí­as pa­ra adop­tar una de­ci­sión.

Lue­go de la bien­ve­ni­da de es­ti­lo, los ju­ga­do­res tra­ba­ja­ron con pe­lo­ta en es­pa­cio re­du­ci­do ba­jo las ór­de­nes de Car­los Ma­yor, mien­tras en un cos­ta­do lo ha­cía el adies­tra­dor de ar­que­ros Pe­dro Gon­zá­lez ha­cien­do tra­ba­jar a los jó­ve­nes que ocu­pan ese pues­to en Bo­ca Uni­dos.

Tra­ba­ja­ron los que tie­nen con­tra­to con el club Gon­za­lo Rí­os, Ger­mán He­rre­ra, Ro­lan­do Ri­car­do­ne, Ga­briel Mo­ra­les, Ju­lio Cá­ce­res (Mar­tín Fa­bro se su­ma la se­ma­na que vie­ne). Le­o­nar­do Ba­ro­ni, quien es­tá ne­go­cian­do su con­ti­nui­dad en el equi­po.

Los jó­ve­nes tam­bién con con­tra­tos Mar­ce­lo Mi­ran­da, Fa­bio Go­doy, Ra­mi­ro Schwei­zer, Mar­tín Oje­da, Ariel Mo­ra­les, Le­o­nel En­zo Niz, Ale­jan­dro Le­a­ni. Los ar­que­ros Lu­cas Ca­bre­ra, Mar­tí­nez, Gar­cí­a. Co­mo asi­mis­mo los que vie­nen re­cu­pe­rán­do­se de sus le­sio­nes, Fer­nan­do Allo­co e Ig­na­cio Val­san­gia co­mo, que lo hi­cie­ron de ma­ne­ra di­fe­ren­cia­da.



Ni­co­lás Le­des­ma

El de­lan­te­ro de 30 años, Ni­co­las Le­des­ma es la pri­me­ra in­cor­po­ra­ción de Bo­ca Uni­dos de ca­ra al Tor­neo Fe­de­ral A de Fút­bol. El ata­can­te vie­ne de ju­gar en Atlé­ti­co Pa­ra­ná y de mar­car 11 go­les en la tem­po­ra­da del Fe­de­ral.

Le­des­ma es un ju­ga­dor que pue­de de­sen­vol­ver­se por los cos­ta­dos pe­ro con lle­ga­da al área y lo de­mos­tró en la tem­po­ra­da mar­can­do 11 tan­tos.

El nue­vo re­fuer­zo Ni­co­lás Le­des­ma, un de­lan­te­ro de 30 años es­tu­vo en el pri­mer día de tra­ba­jo de acon­di­cio­na­mien­to. El na­ci­do en San Pe­dro (Bue­nos Ai­res), cuen­ta con una tra­yec­to­ria que lo lle­vó a ju­gar en los equi­pos de 9 de Ju­lio de Ra­fa­e­la, Vi­lla San Car­los de Be­ris­so (Bs.As.), De­fen­so­res Uni­dos de Zá­ra­te, Co­le­gia­les de Con­cor­dia, Spor­ti­vo Las He­ras (Men­do­za), De­por­ti­vo Man­di­yú, Tex­til Man­di­yú, Ya­ra­cu­ya­nos de Ve­ne­zue­la, Atlé­ti­co Pa­ra­ná, Al­ma­gro (Bs.As.) y Atlé­ti­co Pa­ra­ná. En el pa­sa­do tor­neo Fe­de­ral A, ano­tó 11 go­les y arre­gló con Bo­ca Uni­dos por una tem­po­ra­da.



Ju­lio Cá­ce­res

En tan­to uno de los ju­ga­do­res que vol­vió al club es el de­lan­te­ro Ju­lio Cé­sar Cá­ce­res tras su pa­so por Es­tu­dian­tes de Río Cuar­to. Cá­ce­res ju­gó el pri­mer se­mes­tre del año en el con­jun­to cor­do­bés lle­gan­do a se­mi­fi­na­les. En su pri­mer pa­so por Bo­ca Uni­dos tu­vo po­ca ac­ti­vi­dad tan só­lo ju­gan­do dos par­ti­dos.

El ex­go­le­a­dor de Sar­mien­to de Re­sis­ten­cia, que es­tu­vo a prés­ta­mo en Es­tu­dian­tes de Río Cuar­to, club con el que lle­gó a las se­mi­fi­na­les del Fe­de­ral A de es­te año.

Cá­ce­res tie­ne 30 años, na­ció en Cór­do­ba y su tra­yec­to­ria in­di­ca que es­tu­vo en los equi­pos de Lu­ján, Jor­ge Gib­son Brown (Po­sa­das), Sar­mien­to Re­sis­ten­cia, Spor­ti­vo Pa­tria (For­mo­sa), Sar­mien­to (Re­sis­ten­cia.), Bo­ca Uni­dos y Es­tu­dian­tes de Río Cuar­to.



Pers­pec­ti­vas

Las pers­pec­ti­vas en Bo­ca Uni­dos son cum­plir un buen tra­ba­jo de pre­tem­po­ra­da, de ma­ne­ra tal que cuan­do co­mien­ce el tor­neo Fe­de­ral A, el pró­xi­mo 9 de sep­tiem­bre, los en­gra­na­jes es­tén bien “a­cei­ta­dos” y la ma­quin­ba­ria fun­cio­ne muy bien.

El con­duc­tor téc­ni­co Car­los Ma­yor co­rre con ven­ta­jas por­que ya co­no­ce y tra­ba­jó con va­rios de los in­te­gran­tes del plan­tel, co­mo tam­bién a los que a prin­ci­pio de ju­lio se su­ma­rán al equi­po pa­ra ini­ciar el tra­ba­jo más fuer­te de la pre­tem­po­ra­da.

El ob­je­ti­vo in­me­dia­to, lo di­jo el pre­si­den­te Al­fre­do Schwei­zer, es vol­ver rá­pi­da­men­te a pri­me­ra y pa­ra lo­grar­lo, Bo­ca Uni­dos de­be lle­gar bien pre­pa­ra­do, tan­to en lo fí­si­co co­mo en lo téc­ni­co.





Cristian Núñez volvió, pero…



Cris­tian Nú­ñez di­jo pre­sen­te en el pri­mer día de tra­ba­jo del plan­tel de Bo­ca Uni­dos. Fi­na­li­zó su prés­ta­mo en Al­mi­ran­te Brown (B Me­tro­po­li­ta­na) de Bue­nos Ai­res y re­gre­só.

Al­fre­do Schwei­zer di­jo “es­tá en­tre­nan­do pe­ro el su­yo re­vis­te una si­tua­ción es­pe­cial, tie­ne un año más de con­tra­to; pe­ro al­gu­nas de­ci­sio­nes más que na­da pa­sa por el gus­to del di­rec­tor téc­ni­co y es una cues­tión que se va a con­ver­sar”, de­jan­do in­cer­ti­dum­bre so­bre su rein­cor­po­ra­ción al plan­tel por­que en prin­ci­pio su jue­go no en­ca­ja­ría en el gus­to del di­rec­tor téc­ni­co Car­los Ma­yor, quien de ser así no lo ten­drá en sus pla­nes.

Ha­brá que es­pe­rar lo que ocu­rra en los pró­xi­mos dí­as pa­ra co­no­cer co­mo se zan­ja la si­tua­ción, aun­que to­do pa­re­ce in­di­car que el his­tó­ri­co go­le­a­dor de Bo­ca Uni­dos no for­ma­rá par­te de es­te nue­vo pro­ce­so que en­ca­ra el club de la ri­be­ra co­rren­ti­na.





Los veteranos nocturnos



Es­ta no­che pro­se­gui­rá el tor­neo de ve­te­ra­nos de la ca­te­go­ría 45 años. El pro­gra­ma se­ma­nal com­pren­de es­tos par­ti­dos, que co­mo es ha­bi­tual se dis­pu­ta­rán en dis­tin­tos es­ce­na­rios.

Hoy, can­cha del CEF Nº17: 21 El De­por­ti­vo vs Co­lom­bia Gra­na­de­ros, 22:30 Bº Vi­lla Chi­qui­ta vs Vi­lla Ra­quel.

Ma­ña­na, can­cha del CEF Nº17: 21 Atlé­ti­co Fo­go­na­zo vs San Be­ni­to, 22:30 Cen­tral Cór­do­ba vs De­por­ti­vo Ge­riá­tri­co. Can­cha de Li­ber­tad: 21 De­sam­pa­ra­dos vs Club de Ami­gos (40 años), 22:30 Cu­ru­pay vs De­por­ti­vo. Ci­che­ro.

Vier­nes 29, can­cha del CEF Nº17: 21 Bº Cre­mon­te vs Des­pen­sa Fa­cu, 22:30 De­fen­sa y Jus­ti­cia vs Ta­lle­res. Can­cha Gua­da­lu­pe: 21 De­por­ti­vo Ta­ra­güí vs Eu­re­ka Es­ta­ción, 22:30 Se­mi­na­rio vs Los Pi­tu­fos. Can­cha de Li­ber­tad: 21 Los Ti­los vs El De­por­ti­vo, 22:30 Los Pu­mas vs Mon­tre­al.