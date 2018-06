Impulsan la creación del registro de electrodependientes

Miércoles, 27 de junio de 2018

La iniciativa fue presentada ayer en la Cámara baja provincial y será puesta hoy a consideración. Se trata de un proyecto de resolución que, de ser aprobado, requeriría de un decreto del Ejecutivo para hacerse efectiva.





La Cámara de Diputados de la Provincia tratará hoy un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Gobierno la creación del registro de electrodependientes. La propuesta, de ser aprobada, requeriría de un decreto del Ejecutivo para hacerse efectiva, algo que estaría evaluando la administración que encabeza Gustavo Valdés.

La iniciativa, que hoy será puesta a consideración de los legisladores, fue presentada ayer por la diputada Albana Rotela Cañete y el defensor del Pueblo, César Vallejos Tressens.

El tema de los electrodependientes tomó estado público tras declaraciones y publicaciones sobre la situación de una familia con un niño de 11 años con asistencia respiratoria mecánica.

Según contó Nidia, la mamá de Marcos Gómez, de 11 años, que necesita de la energía eléctrica para seguir viviendo, la familia pasó de pagar 100 pesos de luz a $ 1.600.

“En 2015 pagaba 89 pesos y desde ese momento, todos los meses me aumentaban 100 pesos. Hoy estamos pagando 1.600 y ya no puedo solventar eso”, comentó Nidia en declaraciones radiales. “Fui hasta la DPEC para solicitar explicaciones y me dicen que de ellos no depende la tarifa social”, dijo.

Ante esta situación, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) aclaró que en 2013 la empresa “brindó a la familia el beneficio de la tarifa social, cuando esta medida aún estaba en la órbita de la competencia” de la distribuidora provincial, pero luego, en enero de 2016, el ENRE “les quita el beneficio, y ahora, a partir del 18 de junio de este año, los vuelve a incluir en el listado de los beneficiarios de la tarifa social”.

Por ello, “en virtud de lo establecido por el ENRE, a partir de la próxima facturación bimestral, cuyos vencimientos operarán aproximadamente entre el 8 y 11 de agosto y septiembre respectivamente”, la familia de Marcos Gómez “volverá a estar alcanzada por el beneficio” de la tarifa social.



El proyecto



Entre los fundamentos, la propuesta indica: “Se entiende por electrodependientes por cuestiones de salud a aquellos usuarios que presenten consumos extraordinarios de energía eléctrica al requerir equipamiento y/o infraestructura especial por una enfermedad diagnosticada por un médico o que tengan necesidad de contar con un servicio eléctrico estable y permanente para satisfacer necesidades médicas dentro de su hogar”.

Con esta intervención se pretende que los usuarios identificados como electrodependientes tengan garantizado el servicio de energía eléctrica de manera permanente, sin ningún tipo de suspensión.

Además, la solicitud indica que “previendo la posibilidad de que por causas de fuerza mayor el servicio eléctrico se viera interrumpido, la empresa deberá adoptar toda medida tendiente a satisfacer las necesidades del usuario”.

En lo que se refiere a la falta de pago por parte de los usuarios electrodependientes, se considera oportuno recomendar se arbitren las medidas de cobros pero sin la interrupción del servicio, atento a que dicha medida extrema podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas electrodependientes.