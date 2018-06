Conocé los servicios afectados por el paro nacional Lunes, 25 de junio de 2018 Bancarios, docentes y empleados públicos de organismos nacionales se adhieren a medida de fuerza convocada por la CGT. No hay colectivos ni vuelos.



Por el paro nacional convocado por la CGT para el lunes 25, no habrá colectivos, vuelos ni bancos, entre otros servicios, y organismo públicos nacionales no atenderán al público y el dictado de clases se verá afectado por la adhesión de sindicatos docentes a la huelga.

Desde las 0 del lunes y por 24 horas, la UTA dejará sin colectivos de corta, media y larga distancia. El secretario adjunto del sindicato de Corrientes, Omar Correa, confirmó que los choferes se plegarán al paro nacional “en un 100%”, por lo que se verán afectados “los servicios de larga, corta, media distancia y en combis”, y no habrá transporte urbano en la ciudad.

Los bancos tampoco atenderán. La Asociación Bancaria de Corrientes se sumará al paro nacional, convocado por la CGT contra la política económica del Gobierno nacional, confirmó Juan Lezcano, secretario general del sindicato.

En la Anses, la atención al público se verá afectada según el nivel de adhesión al paro. El delegado de los trabajadores del organismo de Corrientes, José Píriz, dijo que el sector también reclama un mayor aumento salarial que el 12% ofrecido por el Gobierno.

En cuanto al sector docente, la ACDP, el Suteco, la AMET, la UDA y el MUD anunciaron la adhesión a la medida de fuerza. “El paro va a ser masivo”, estimó Rufino Fernández, de la AMET.

El Suteco convocó además para una marcha por el microcentro de la capital y planea instalar una carpa en la plaza 25 de Mayo. El sindicato exige que se declare la “emergencia salarial” para el sector, el pago de un plus de $ 4.000 por cargo y que la Nación le devuelva a Corrientes $ 1.300 millones del Fondo Compensador que le corresponden este año.



En el país



TAXIS, TRENES, PUERTOS. En el ámbito nacional, el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), liderado por el taxista Omar Viviani y el ferroviario Sergio Sasia, anunciaron que se plegarán al paro. La organización está integrada por la Unión Ferroviaria; Peones de Taxi, Luz y Fuerza, la Asociación Personal Legislativo, Telefónicos, Farmacia, AATRAC, Tabaco, Capitanes de Ultramar, Municipales, Jefes y Oficiales Navales, Publicidad, Obreros Navales, Tintoreros, Cortadores, Uecara y Casas Particulares, entre otros sindicatos.



VUELOS. Los Sindicatos Aeronáuticos Unidos, que incluye a siete entidades de la actividad y más de 18.000 trabajadores, confirmaron también su adhesión al paro, por lo que el lunes no habrá vuelos. La adhesión a la huelga afectará a entre 65.000 y 70.000 pasajeros que ya compraron sus pasajes.



BANCOS. La conducción nacional de la Asociación Bancaria (AB) adhirió y convocó al paro general de 24 horas dispuesto por el consejo directivo de la CGT. Un comunicado del Secretariado General Nacional firmado por el secretario general y el de Prensa, Sergio Palazzo y Eduardo Berrozpe, respectivamente, ratificó que no habrá bancos y exigió “un urgente cambio de la política económica”.



JUSTICIA. En la Justicia nacional, la atención será parcial. El personal agrupado en los sindicatos que conducen Julio Piumato y Vanesa Silley se adhiere a la medida de fuerza.



COMBUSTIBLES. En las estaciones de servicios no habrá expendio. El sindicato que dirige Carlos Acuña, uno de los triunviros de la CGT, se plegará a la huelga.



COMERCIO. Los empleados de comercio, cuyo sindicato lidera Armando Cavalieri, también se adhieren a la protesta nacional, por lo que la actividad en el sector será parcial.