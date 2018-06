Messi pasará su cumpleaños sin Antonela y sin sus hijos Viernes, 22 de junio de 2018 Este domingo el delantero cumple 30 años pero, a pesar del difícil momento que atraviesa, no contará con el apoyo de su familia. Los motivos.



Lionel Messi no esta pasando por su mejor momento. La derrota de la Selección Argentina frente a Croacia puso al equipo al borde de quedar eliminado del Mundial de Rusia. Como si esto fuera poco, aparecieron nuevos problemas legales tras aparecer señalado en la causa de los Panamá Papers por evasión y los medios insisten en los rumores de crisis con su esposa, Antonela Roccuzzo, pese a que ella salió a desmentirlos.



En medio de todo el caos, una nueva mala noticia se conoció. Lionel, que cumplirá 31 años este domingo 24, no lo pasará con su familia.



Separados por varios kilometros, actualmente Antonela se encuentra en Buenos Aires ya que, como ella mismo avisó, no viajará a Rusia a no ser que Argentina pase a octavos de final.



El motivo por el cual decidió no viajar aún para ver a su esposo contra Islandia y Croacia se debe a que fue madre recientemente y sus otros dos hijos son muy chicos. “No fui porque tengo criaturas muy chiquitas y porque así estaba pactado. Quiero disfrutar a mi familia que no la vuelvo a ver hasta diciembre”, aseguró. Sin embargo, por este motivo, no podrán pasar el cumpleaños del delantero en familia.



Además, la rosarina contó que quiere pasar tiempo con su hermana, quien hace pocos días fue mamá de Simón.



“Siempre juntos y con vos más que nunca“, escribió Rocuzzo días atrás para desmentir una separación pero la ausencia en un cumpleaños muy especial vuelve a sembrar dudas.