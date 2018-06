Armani sería el arquero titular ante Nigeria

Sábado, 23 de junio de 2018

Jorge Sampaoli tiene decidido dejar a Caballero en el banco de suplentes y la elección para el martes, al menos hasta ahora, es darle la titularidad al arquero de River.





Se viven horas decisivas en Bronnitsy de cara a la definición del Grupo D, en la que el martes Argentina enfrentará a Nigeria buscando un triunfo que le permita clasificarse a los octavos de final del Mundial, siempre que Croacia no le dé chances a Islandia. Y por eso Jorge Sampaoli piensa en cambios para los once que salgan a la cancha en San Petersburgo.



Y uno de los más importantes estará en el arco. El cuerpo técnico tiene decidido sacar a Wilfredo Caballero después de haberle dado la titularidad en los dos primeros partidos y tras el error que permitió el primer gol de Croacia en el 3-0 de la segunda fecha.



Y si bien su reemplazante será confirmado con el correr de las prácticas que se desarrollarán en el predio de la concentración argentina en los próximos días, hoy el nombre elegido por Sampaoli es el de Franco Armani.



El arquero de River, que hasta el momento no jugó ni un minuto oficial ni amistoso con el buzo de arquero de la Selección, podría tener la gran chance del debut nada más y nada menos que en el trascendental partido ante Nigeria.