"Es mejor trabajar y pedir disculpas ganando, no hablando" Sábado, 23 de junio de 2018 El arquero rompió el silencio tras la goleada sufrida por el seleccionado argentino frente a Croacia.



No son horas sencillas las que está viviendo Wilfredo Caballero. Después de la derrota 3 a 0 del seleccionado argentino frente a Croacia en Nizhni Nóvgorod, el arquero se convirtió en uno de los focos más despiadados de la crítica por el error que cometió en la maniobra que terminó en el primer gol de los europeos.



Tras mantenerse en silencio luego de la caída del jueves, el guardavalla del Chelsea inglés aceptó un breve diálogo propuesto en el programa El Diario de Mariana, que se emite por El Trece. "Estos son momentos duros, pero que hay que vivirlos", sostuvo.





Caballero, quien no tiene su lugar asegurado en la alineación titular que el martes disputará el duelo clave frente a Nigeria que definirá su continuidad en la Copa del Mundo, evitó las excusas tras su floja actuación ante los croatas.



“Cualquier cosa que se diga se va a poner en duda, eso lo sé. Por eso es mejor trabajar y pedir disculpas ganando, no hablando. No hay que hacerse la víctima ni dar declaraciones”, afirmó el jugador formado en las divisiones inferiores de Boca.



El ex arquero de Manchester City y Málaga, entre otros clubes, recibió durísimas críticas y agresiones después del fallido rechazo que permitió al croata Ante Rebic convertir, de volea, el gol que abrió el camino para la goleada del seleccionado balcánico.





El arquero sufrió injustificables comentarios y agresiones a través de las redes sociales, tanto para él como para su familia. Sin embargo no todos fueron ataques, ya que también muchos simpatizantes argentinos defendieron al guardavalla.