Croacia irá con varios suplentes ante Islandia Sábado, 23 de junio de 2018 El entrenador Dalic aseguró que cuidará a los jugadores amonestados y encendió la alarma en Argentina que le ayudaría que los islandeses no ganen para meterse en octavos.



Más allá de la victoria de Nigeria ante Islandia que benefició a Argentina, las chances de clasificar aún penden de un hilo, ya que los islandeses no deberán ganar, o que los de Sampaoli ganan por más goles, ante Croacia que jugará con algunos suplentes.



Croacia ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final del Mundial y, salvo una catástrofe, lo hará como primera del Grupo D. Por eso, el entrenador croata, Zlatko Dalic, anunció que rotará algunos nombres de la formación titular para enfrentar a Islandia en la última fecha de la fase de grupos, algo que preocupa a Argentina, ya que depende de ese partido para saber si avanza o no a la siguiente fase.



“Habrá cambios en el once. No jugarán los que tengan tarjetas amarillas para no tomar riesgos, pero jugaremos de forma correcta porque el rival también se juega cosas y no quiero hacer cálculos aunque siempre vienen a la cabeza”, señaló Dalic.



Y teniendo en cuenta lo que dijo el técnico, los que podrían ser cuidados por haber sido amonestados frente a Nigeria o Argentina son: Mario Mandzukic, Ante Rebic, Sime Vrsaljko, Ivan Rakitic y Marcelo Brozovic.



Sin embargo, y para la tranquilidad de todos los argentinos, el entrenador croata finalizó: “Me gustaría ser el primero en el grupo”.