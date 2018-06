"Tienen en sus manos resguardar la vida, la seguridad y el honor de los correntinos”

Sábado, 23 de junio de 2018

El ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni encabezó el Acto de Ascenso al Grado Inmediato Superior del Personal Superior y Subalterno de la Institución Policial.





Estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; el jefe de la Policía, comisario Félix Ricardo Barboza; representantes del Poder Judicial, funcionarios provinciales, legisladores y la Policía de la Provincia.







El acto se realizó sobre calle Quintana, frente al histórico edificio de la Jefatura de Policía y se inició pasadas las 10 luego de la recepción de autoridades en el despacho del Jefe Félix Ricardo Barboza. Seguidamente, el Jefe de Tropas, Comisario Mayor Isidro Luciano Rodríguez, presentó la Formación Especial “22 de Junio” al diputado Pedro Cassani, al ministro Juan José López Desimoni, y al jefe de la Policía de Corrientes, Félix Ricardo Barboza.







La ceremonia continuó con el Himno Nacional Argentino ejecutado por la Banda de Música de la Policía de Corrientes; y la invocación religiosa y bendición de los testimonios por parte del capellán auxiliar de la Policía de la Provincia, presbítero Guillermo Danuzzo.







Vale recordar que fueron promovidos al grado inmediato superior por medio de los Decretos Provinciales Nº 1339 y 1340 de fecha 4 de junio de 2018, el personal policial perteneciente a los cuadros de oficiales Superiores, Oficiales Jefes, oficiales Subalternos y sub-Oficiales conforme a los anexos de los mencionados decretos que llevan la firma del ministro López Desimoni y el gobernador Gustavo Valdés.







En total fueron 660 los efectivos que recibieron sus respectivos testimonios de ascenso en medio de un clima emotivo, acompañados por sus familias, padres, esposas e hijos, quienes además hicieron entrega del diploma correspondiente.







En el final del acto, el ministro López Desimoni dirigió unas palabras a los presentes y resaltó que “es un honor participar de una ceremonia de esta naturaleza que debe representar el compromiso de seguir trabajando por una Policía cada vez más profesional”, dijo y les transmitió el mensaje del gobernador quien “me ha pedido que los felicite en esta instancia”.







“Para el gobierno de la Provincia un acto de esta naturaleza representa el testimonio que cada uno recibió en este ascenso y está rodeado de valores, virtudes, compromiso y responsabilidad. Es un acto de reconocimiento a la labor diaria, al sacrificio individual, pero también es un acto que reconoce a la familia”, resaltó el jefe de la cartera de seguridad y agregó: “eso es muy importante para cada persona y para quienes como ustedes tienen en sus manos resguardar la vida, la seguridad y el honor de todos los correntinos, tal cual lo manda nuestra Constitución”.







“Esa responsabilidad que tienen en sus manos no podría ser cumplida de la manera en que lo hacen si no tienen detrás el respaldo incondicional de su familia. Y por eso, al ver en la entrega de estos testimonios que las madres, esposas, hijos, lo hacían orgullosamente de cada uno de ustedes, y a la vez ustedes recibían ese testimonio de sus manos sabiendo que culmina una etapa pero que también empieza otra que representa el compromiso y la responsabilidad de seguir trabajando para que la Policía de Corrientes sea fiel a sus valores, a su historia, a sus virtudes. No nos olvidemos de dónde venimos, no nos olvidemos que como Provincia hemos sido protagonistas de la historia, y la Policía de Corrientes ha estado presente en esa historia, cuando hablamos de historia lo hacemos para reafirmar nuestras raíces. Pero también para proyectar nuestro futuro”, remarcó López Desimoni.







En ese sentido, el ministro recordó que “el Gobierno Provincial, a través de las políticas trazadas por este Ministerio, está trabajando sobre la formación y capacitación permanente, en un mundo cambiante, en un mundo exigente, necesitamos una Policía profesional, ágil, moderna, de cara al siglo veintiuno pero con aquellos valores de la historia. Por eso nos esforzaremos para seguir equipando convenientemente para seguir teniendo las mejores condiciones de trabajo y también para que incorporemos paulatinamente ese otro elemento aliado que es la tecnología”.







Finalmente, los instó a seguir trabajando “con la dedicación y el esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad que hoy tienen entre sus manos con ese testimonio que lo representa. Felicitaciones a todos”.