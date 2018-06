Bancos paran el lunes 25 de junio Viernes, 22 de junio de 2018 Así lo confirmó el referente de los trabajadores bancarios, Juan Lezcano. No se descarta que haya faltante de billetes en los cajeros de la ciudad ya que también los transportistas de caudales se adhieren a la medida.



La Asociación Bancaria dio a conocer que se “adhieren y convocan al paro general de 24 horas determinado por la CGT para el día 25 de junio”, tal como señala y comunica en su sitio web oficial.



La medida de fuerza podría hacer que los cajeros de la ciudad no tengan dinero disponible hasta el martes al mediodía, sumado a que los transportistas de caudales se adhieren a la convocatoria.



Según las primeras informaciones obtenidas por este medio, en la capital el Banco Nación no atenderá al público y por tanto decidieron adelantar los pagos. El lunes 25 cerrarán las puertas, sin asistencia de los empleados a la entidad. Lo mismo pasará con la mayoría de los bancos privados de la ciudad.



El Banco de Corrientes atenderá con normalidad, pero anticiparon que los empleados que estén adheridos al sindicato de La Bancaria, no prestarán servicio.