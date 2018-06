Sampaoli: “Soy el máximo responsable” Viernes, 22 de junio de 2018 El director técnico de la Selección asumió la culpa del 0-3 ante Croacia y pidió que no le echaran la responsabilidad a Caballero. Qué dijo sobre Messi.



Jorge Sampaoli se mostró dolorido tras la humillante derrota ante Croacia que deja a la Argentina con un pie afuera del Mundial y reconoció que es el máximo responsable de las decisiones que tomó.



“Soy el responsable de tomar las decisiones. La clave de la derrota tiene que ver con responsabilidades mías. A lo mejor planteado de otra forma hubiera salido mejor”, reveló el DT en conferencia de prensa.



Sampaoli, que fue insultado por un grupo de hinchas en el estadio, agregó: “No considero que haya que machacarle la responsabilidad a (Wilfredo) Caballero. Yo estaba muy esperanzado, estoy muy dolido por la derrota y seguramente no habré leído el partido como correspondía”.





El casildense también le pidió perdón al público argentino por la decepcionante actuación: “Quiero pedirle disculpas a la gente que hizo un esfuerzo para viajar y ver a Argentina en un lugar en el que no está. Estamos en un lugar (en la tabla) que nos incomoda mucho. Intenté hacer lo mejor posible y no encontré darle lo que la gente quería”.