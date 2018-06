Horóscopo para hoy 22 de junio 2018 Viernes, 22 de junio de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

ARIES



Son semanas favorables al amor y, también, a la relación con seres queridos. Pero le costará ahora poder compaginar la atención a ellos con la dedicación a un interés.



TAURO



Se encuentra en un período propicio a un trato más estrecho y afectivo con la familia. Pero las exigencias profesionales pueden perjudicar la relación con los suyos.



GEMINIS



Tendencia a un estado anímico algo inestable, ya que la necesidad de tomar decisiones e iniciativas podría entrar en conflicto con las necesidades de personas cercanas.



CANCER



Tal vez no pueda permitirse algunos gastos en diversiones y placeres, debido a problemas económicos en un asunto relacionado con la pareja o con una asociación.



LEO



Venus en Leo, en oposición a Marte, indica que lo afectarán más emocionalmente posibles tensiones con la pareja, quizás debido a algunas de sus iniciativas. Cuídese.



VIRGO



No es momento de abordar problemas, pues podrían surgir diferencias con personas involucradas. Además, cuidado con las tensiones generadas por una iniciativa laboral.



LIBRA



Le costará compaginar la dedicación a un asunto que responde a sus intereses y deseos con la atención a un ser querido. De hecho, éste puede verse perjudicado.



ESCORPIO



Semanas en que disfruta de muy buena imagen. Sin embargo, ciertos problemas familiares o cambios relacionados con la vivienda podrían perjudicar sus relaciones.



SAGITARIO



No es momento oportuno para tomar determinaciones que afecten a sus seres queridos, pues serían mal aceptadas por ellos y podrían dar lugar a fuertes tensiones.



CAPRICORNIO



La buena marcha de un asunto de dinero, tal vez de una buena negociación, puede verse obstaculizada por problemas económicos surgidos en una asociación.



ACUARIO



La pareja tiende estos días a mostrarse muy afectiva y cariñosa. Sin embargo, atención a sus actitudes y decisiones ya que pueden ser muy mal aceptadas por ella.



PISCIS



Las facilidades actuales para el desarrollo de su labor pueden verse menoscabadas en estos momentos debido a problemas surgidos recientemente. Vigile la salud.