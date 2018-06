A Francia le alcanzó con un rato de brillo para eliminar a Perú

Viernes, 22 de junio de 2018

El equipo de Didier Deschamps se impuso con un tanto de Mbappé en el primer tiempo. Ricardo Gareca, el tercer técnico argentino que se queda afuera del Mundial.





Las miradas perdidas. El llanto de Paolo Guerrero y de varios de sus compañeros. El gesto del desencanto de Ricardo Gareca. El sueño de Perú duró apenas dos partidos en Rusia. En Ekaterimburgo, en esa ciudad que marca el límite entre Europa y Asia, Francia sacó el pasaje a los octavos de final porque hizo un gran primer tiempo y con eso le alcanzó para sacar una luz de ventaja. A Perú solo le queda el consuelo de ganar el último partido contra Australia para quebrar una sequía de triunfos en Mundiales que ya lleva 40 años.



Termina lamentando el conjunto de Gareca todas las situaciones favorables que no supo aprovechar en el primer partido ante Dinamarca. Ayer no consiguió repetir aquel desempeño. Le faltó pólvora arriba ante una defensa rival que se apoyó en la experiencia de Raphael Varane y de Samuel Umtiti y en alguna atajada de Hugo Lloris para mantener su arco en cero.



Lo justificó Francia por ese primer tiempo. Donde sus piezas lucieron más aceitadas y donde mostró que con la precisión en velocidad que suele alcanzar sumada a la calidad de sus integrantes puede ser un rival durísimo para cualquiera.



Luego de un comienzo dubitativo donde la presión alta peruana se hacía sentir poco a poco Francia se reacomodó. Y en un puñado de minutos empezó a acumular situaciones favorables: Antoine Griezmann se lo perdió tras un rebote, un remate lejano de Paul Pogba pasó cerca del poste derecho, un cabezazo de Varane también pudo ser el primer gol, otra vez lo tuvo Griezmann y tapó Pedro Gallese con los pies. Desbordado se mostraba Perú. Que no encontraba la pelota en el medio y que atrás mostraba lentitud.



Esta Francia es veloz para atacar. Por momentos pierde la brújula pero no se desespera. Se repliega y apuesta a las réplicas. Con la elegancia de Pogba, con el despliegue y los quites de Ngolo Kanté, con la calidad y los lujos de Kylian Mbappé, con un Griezmann que la toca poco pero siempre tiene claro qué hacer. Con Olivier Giroud como faro en el área para aguantar todo y para participar del armado ofensivo.





Pasó la tormenta después de esos minutos difíciles para Perú en el primer tiempo. Y tuvo la gran oportunidad de marcar el desnivel a través de Paolo Guerrero a los 30 minutos. El delantero que todos le pedían a Gareca se movió muy bien dentro del área y su disparo lo desvió Lloris con las piernas. Fue la única vez que los peruanos preocuparon seriamente. Si en el partido anterior frente a los daneses el circuito ofensivo había funcionado, esta vez con Cristian Cueva y Yotún poco participativos, y poco aporte por las bandas, a Guerrero le llegaron pocas.



Francia decidió acelerar otro rato y logró la ventaja que buscaba. No se amilanó ni ante el ensordecedor aliento de los vestidos de rojo y blanco en las tribunas. Pogba la robó, asistió a Giroud y completó Mbappé. Dos veces más, los franceses estuvieron cerca del segundo.





Dos cambios metió Gareca para el segundo tiempo. Entraron Anderson Santamaría (un defensor fuerte y con mucha altura) y la "Foca" Jefferson Farfán, este último para acompañar mejor a Guerrero. Pero en ese segundo tiempo tampoco el equipo sudamericano logró la profundidad necesaria. Francia reguló energías, se replegó e intentó rodear a los generadores de juego de Perú, con una celosa marca sobre Farfán y sobre Guerrero, de opaco rendimiento.



Tuvo más desborde por la derecha con Advíncula y con Carrillo, más participación de Farfán y de Cueva. Pero solamente con un par de remates lejanos, los de Gareca preocuparon a Lloris. Sobre todo con uno de Pedro Aquino que se estrelló en la unión del palo derecho y el travesaño del arco del francés. Luego entre la impotencia de uno y el conformismo del otro se fueron consumiendo los minutos de la segunda etapa.



De este grupo, el C, saldrán los rivales del que integra Argentina. Habrá que tomar nota de este equipo francés que destila calidad, que juega bien cuando se lo propone y que, pese a ser un plantel joven, parece haber absorbido presiones para mantenerse lúcido y defender en situaciones adversas.