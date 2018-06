Tiene 21 años y mató al motochorro que asaltaba a su vecina

Jueves, 21 de junio de 2018

Tomó una escopeta y le disparó al ladrón, que tendría 16 años. Quedó libre por legítima defensa.





Eran cerca de las nueve de la noche cuando el joven, de 21 años, escuchó los gritos afuera del chalé de su vecina. Se asomó y vio que dos motochorros asaltaban a una mujer. Entonces fue a buscar una escopeta y le disparó a uno de ellos en el pecho, cerca del cuello.



Todo terminó con uno de los delincuentes muertos. Según dijeron las fuentes a Clarín, tendría 16 años y sería de Tigre. Al lado del cuerpo, la Policía halló más tarde una réplica de pistola.



Todo ocurrió el martes a la noche en la calle Coronel Bogado al 100, en la localidad de Boulogne, partido de San Isidro. Allí, una mujer de 42 años llegó a su casa en una camioneta Ford EcoSport. Iba con su hijo, mientras que adentro de la propiedad estaba su marido con otro chiquito.





Los motochorros amenazaron con matarle a su hijo. Cuando ya estaban dentro del patio interno de la casa, con intenciones de irrumpir en la vivienda, el vecino tomó una escopeta calibre 20 y mató a través de un vidrio a uno de los intrusos, que cayó muerto con el casco colocado en la cabeza.



Según dijeron a Clarín fuentes vinculadas a la investigación, tiró cuando uno los ladrones le apuntó.



El cómplice dejó abandonada en el lugar la moto Rouser negra 200 centímetros cúbicos, que había sido robada el día anterior en Martínez, y escapó corriendo con la cartera de la mujer.





La identidad del asaltante muerto no pudo ser confirmada porque no llevaba documentación. Pero ayer se presentó ante las autoridades policiales una mujer que dijo ser su madre. Tendría 16 años y domicilio en Tigre.



La escopeta era propiedad de un tío del autor del disparo, que tiene unos 80 años y padece dificultades motrices. El joven vive también con la madre en una construcción precaria.



Las fuentes añadieron que el fiscal Patricio Ferrari no adoptó ninguna medida restrictiva contra el muchacho que mató al motochorro al considerar que actuó "en legítima defensa propia y de terceros".





El abogado de la dueña de casa es el mediático Mariano Cúneo Libarona, quien se presentó en la escena del crimen.



La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Ferrari y de la comisaría 7° de San Isidro.