España superó a Irán y se alineó con Portugal

Jueves, 21 de junio de 2018

El delantero tuvo fortuna para marcar el único gol de la Roja, que logró romper la férrea defensa del seleccionado asiático. Los de Hierro dieron un gran paso hacia octavos.



La selección española de fútbol despejó hoy su camino en el Mundial de Rusia al lograr una ajustada, trabajada e imprescindible victoria por 1-0 ante la infatigable y respondona Irán.



En su segundo duelo de los dirigidos por Fernando Hierro en el campeonato, el afortunado gol de Diego Costa en el Kazan Arena (54′) dio la primera victoria a los españoles, que pasaron a coliderar el Grupo B junto a Portugal.



Después de su empate 3-3 en su estreno mundialista y de sus triunfos de hoy -los lusos también ganaron por 1-0 a Marruecos-, los dos combinados ibéricos encabezan ahora el grupo con cuatro puntos. Irán perdió la cima y se quedó con tres.



En la última jornada, el lunes, España mide a un Marruecos ya eliminado y Portugal choca con Irán.



Los asiáticos, no obstante, no decepcionaron hoy y batallaron hasta el pitido final ante una España poco vistosa a la que le costó mucho sudor marcar.



El seleccionado español, que saltó a la cancha con apenas dos novedades respecto al once que se midió a Portugal -Carvajal sustituyó a Nacho y Lucas Vázquez, a Koke-, tuvo que armarse de paciencia para intentar desgastar y, finalmente, doblegar a los aguerridos y ordenados hombres de Carlos Queiroz.



E Irán hizo casi a la perfección lo que mejor sabe hacer: defender sin fisuras, perfectamente organizada. A veces con dos líneas de cuatro por delante de las cuales mandaba a presionar a los dos hombres de campo restantes. Otras, con seis y tres. Siempre, con una telaraña muy compleja de quebrar, lo intentasen los españoles como lo intentasen.



Tanto que, durante la primera mitad, nada le funcionó a una España que tuvo la posesión de manera tan abrumadora como infructuosa.



Una y otra vez, se estrelló contra la muralla iraní, por más que, superados los primeros 15 minutos de desconcierto, los de Hierro comenzaran a ser más reconocibles.



Tras un par de llegadas sin mayor peligro de los hombres de Queiroz, el juego de toque que caracteriza a España se adueñó del Kazan Arena. Silva, con un par de disparos que salieron desviados por poco y otro intento frustrado dentro del área, fue el hombre que más peligro generó en la ofensiva de los campeones del mundo de 2010.



La pausa, sin goles en el marcador, fue lo único que frenó a los infatigables hinchas iraníes que, en número y ruido, ganaron por goleada a los escasos y silenciados seguidores españoles.



El casi desquiciante sonar de las vuvuzelas, constante mientras los jugadores estuvieron sobre la cancha, debió de saturar los oídos del mismísimo Gianni Infantino, presente en el palco de autoridades.



A la vuelta de la pausa, regresó el atronador ruido y también una España más punzante arriba, decidida a derribar el muro iraní de una vez por todas.



En su partido número cien con la camiseta de España, Piqué firmó el primer aviso con un disparo desde la frontal que rechazó Beiranvand de manera poco ortodoxa, pero lo suficiente para que Lucas Vázquez no pudiera rematar de nuevo.



El segundo partió de las botas de Andrés Iniesta y acabó en gol, en uno de los remates tan poco ortodoxos que Diego Costa se inventa dentro del área, a la media vuelta y con la colaboración involuntaria de algún rival. Es el tercer tanto del delantero del Atlético en Rusia.



Entre uno y otro, Ansarifard replicó con un disparo que rozó el lateral del arco defendido por David de Gea. Amiri sumó más tarde un cabezazo que inquietó al arquero español. Y Ezatolahi acabó anotando, en el 61′, el tanto que habría sido del empate y que el árbitro acabó anulando tras solicitar la revisión de la jugada.



Al enloquecido festejo iraní en uno de los córneres del Kazan Arena le siguieron un par de minutos de suspense hasta que el colegiado decidió hacer caso al árbitro de video.



Hierro y sus hombres respiraron aliviados. El choque había entrado en otra dimensión, era ya un correcalles con ocasiones en una y otra área. Medhi, en el 81′, con un cabezazo envenenado, tuvo la más clara para igualar el duelo.



España ya no volvió a inquietar a Beiranvand, pero se llevó tres puntos de oro que, a la espera de lo que haga frente a Marruecos en la última fecha, la encaminan hacia la siguiente fase.