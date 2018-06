Suspendieron por tres años Nicolás Kicker por arreglar partidos Miércoles, 20 de junio de 2018 También fue multado con 25 mil dólares. Originalmente, la pena es por seis años pero se reduce a la mitad en caso de que no reincida.



Una muy mala noticia recibió Nicolás Kicker. El tenista argentino recibió una sanción de seis años -reducida a la mitad con la condición de que no reincida ni quiebre otra norma del Programa Anticorrupción- y una multa económica de 25.000 dólares por la Unidad de Integridad del Tenis (TIU, por sus siglas en inglés) por manipular partidos.



El 23 de mayo la TIU, creada por iniciativa de la Junta de Grand Slam, la Federación Internacional de Tenis (ITF), la ATP y la WTA con un enfoque de cero tolerancia a la corrupción en el tenis, encontró a Kicker culpable de la manipulación de partidos en los challengers de Pádova, en junio de 2015, y de Barranquilla, en septiembre del mismo año.



Además, al tenista ubicado en el puesto 100° del ranking mundial se lo acusa de no haber informado de un intento de soborno y de no haber cooperado en la investigación que se inició en su contra.



La suspensión rige desde el 24 de mayo, cuando fue sancionado de manera provisoria. En consecuencia, no puede competir ni asistir a ningún evento organizado o reconocido por las entidades rectoras del tenis en los próximos tres años.





Los partidos que involucran a Kicker se dieron en la primera ronda de los challenger de Pádova y Barranquilla. En el torneo italiano, el argentino cayó por 6-1 y 6-2 ante el surcoreano Duckhee Lee, en una hora y tres minutos de juego. En el certamen colombiano, en tanto, perdió ante el ecuatoriano Giovanni Lapentti por 2-6, 6-2 y 7-5 en dos horas y 22 minutos de juego, después de dominar el juego con facilidad en el set inicial.



El resultado de ese partido despertó sospechas y el propio jugador reconoció que había recibido muchos insultos de supuestos apostadores por haber perdido el partido.





Me sentí como Maradona en el Mundial del 94, a decir verdad, me cortaron las piernas, porque nací jugando y amo jugar al tenis, le dijo a Clarín tras ser encontrado culpable.



En diálogo con Clarín, señaló a un compatriota: "La persona que dijo eso fue un tenista argentino, pero yo ante el TAS voy a exponer mi caso alegando mi inocencia". Más allá de su declaración ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, Kicker buscará -a partir de un buen comportamiento- que el castigo sea reducido y finalice en diciembre de 2019, cuando tendrá 27 años, y no en 2021.



Hasta el momento de la suspensión, el jugador bonaerense de 25 años estaba atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, con el acceso a la tercera ronda del Abierto de Australia como resultado más destacado. Además, debutó en la Copa Davis para Argentina en la serie ante Chile de abril, después de haber sido tentado para jugar por Austria.



El pasado 14 de junio fue suspendido por ocho meses y multado con 10.000 dólares otro tenista argentino, Federico Coria, por no colaborar en una investigación sobre manipulación de partidos. La suspensión fue rebajada a dos meses con la condición de que no vuelva a reincidir ni a quebrar alguna otra norma, al igual que la multa, que descendió a la mitad (5.000 dólares) con la misma condición.