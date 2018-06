Este miércoles no habrá recolección de residuos Miércoles, 20 de junio de 2018 Es por el Feriado Nacional del Día de la Bandera de este 20 de junio. Desde la Municipalidad solicitaron a los vecinos no sacar las bolsas de basura a la vía pública durante toda la jornada.



La Municipalidad de Corrientes informó que este miércoles no se brindará el servicio de recolección de residuos, debido al feriado nacional por el Día de la Bandera, en conmemoración a un nuevo aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano.



Por tal motivo, desde la Subsecretaría de Higiene y Uso del Espacio Público se solicitó a los vecinos no sacar las bolsas de basura a la vía pública durante todo el día. El servicio se reanudará normalmente el jueves 21, en ambos turnos.



Por el feriado nacional de este miércoles, no habrá atención en las oficinas administrativas, la sede de la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR), la Caja Municipal de Préstamos y el Centro de Emisión de Licencias, dependencias que volverán a abrir sus puertas el jueves 21.



En tanto, habrá personal de guardia en las ambulancias del servicio de Emergencia municipal, Tránsito, Guardia Urbana y en la oficina de la Dirección de Defunciones, ubicada en el edificio comunal, que atenderá trámites de sepelio y traslados a los cementerios San Juan Bautista y San Isidro, de 8 a 19.