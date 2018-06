Delincuente rompió vidriera de una farmacia y robó dinero

Martes, 19 de junio de 2018

En las últimas horas, una farmacia ubicada en Teniente Cundom y Gutemberg, fue violentada en una de sus vidrieras donde un delincuente ingresó y robó parte del dinero que había en la caja registradora.



El hurto fue registrado por las cámaras de seguridad. El hombre estaba encapuchado para no ser reconocido. La Policía investiga el hecho.



Esta mañana empleados de una farmacia se encontraron con la vidriera que da a la calle Gutemberg destruida. Ante el hecho, la Policía se hizo presente en el lugar para las pericias. Según precisiones del comisario Eduardo Acevedo de la Policía de Corrientes, una sola persona habría perpetrado el robo y se habría llevado una suma menor de dinero en efectivo que había en la caja registradora, según´registros de las cámaras de seguridad. “El robo fue en 3 minutos”, indicó.



“Por lo que manifiestan los encargados de la farmacia no se han llevado medicamentos, sino una suma de dinero no muy alta guardado en la caja resigradora y la Comisaría Séptima y el Destacamento de Sna Marcos se encuentran trabajando en el lugar”, detalló Acevedo.



El Oficial indicó que actuó sólo una persona: “tenemos imágenes bastante claras para facilitar el trabajo de indentificación”, sostuvo.



En declaraciones radiales, empleados ostuvieron que es la tercera vez que sufren un robo. “Rompieron el vidrio y fueron directo a la caja. De productos no se llevaron nada”, relató uno de trabajadores.