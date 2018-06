Le secuestraron el auto en un control vial y ahora "desapareció"

Martes, 19 de junio de 2018

Es cordobés y dice que se lo sacaron porque circulaba sin la silla para menores de 10 años. Hay dos jefes suspendidos.





¿Y el Bora dónde está? Se lo pregunta Claudio Saravia, un cordobés de 31 años, trabajador de la construcción, al que le secuestraron el auto en Tucumán porque, según dice, no llevaba la silla para menores de 10 años que exige la ley. El jefe de la Policía de esa provincia, José Díaz, replica que el conductor circulaba sin la licencia para manejar ni el seguro del vehículo. Pero no puede explicar dónde está el coche.



Por el escándalo suspendieron a los dos responsables de la Policía Vial tucumana. El Volkswagen Bora negro, modelo 2005, sigue sin aparecer. Se lo había comprado hacía poco tiempo y circulaba con el formulario 08 en blanco.



Todo empezó el 8 de mayo pasado, cuando Saravia viajó desde San Francisco, Córdoba, a San Miguel de Tucumán, ciudades ubicadas a 700 kilómetros de distancia. Lo llevaba a su suegro a un casamiento. También iban con él su esposa, su cuñada y su hija de 8 años.



Apenas cruzó Santiago del Estero y entró a territorio tucumano, lo hicieron detener en un control vial en la ruta 34. Allí le advirtieron sobre la falta de la silla para menores. "Me pidieron una coima de 9000 pesos. Terminamos pagando 1000. Y a un camionero le pidieron 12.500 para continuar viaje por un problema de papeles", le dice el hombre a Clarín.



En el ingreso a la capital tucumana, lo esperaba otro retén policial. "Nos volvió a pasar lo mismo. Ahí nos pidieron 12 mil pesos", añade. Saravia se negó y como respuesta, de acuerdo a su relato, recibió sornas: "Entonces te tenemos que sacar el auto. Además, los cordobeses son chorros, no los quiere nadie".



El conductor llevó entonces el Bora a un corralón, debajo del puente ubicado en el empalme con la ruta 9, adonde quedó secuestrado. En medio de las burlas de los policías, un familiar los fue a buscar y, después de la fiesta de casamiento, todos se volvieron a Córdoba sin el coche, en ómnibus, después de que les enviaran dinero.



La sorpresa sobrevendría tres semanas más tarde, cuando Saravia llamó para pagar la multa y retirar el vehículo, pero nadie supo decirle dónde está ya que figura como "desaparecido" porque no lo ubican siquiera en la base de datos.



"Es más, llamo por teléfono y se hacen los que no se oye. 'No te escucho', 'se corta'... e interrumpen la comunicación", se queja.



Díaz, jefe de la Policía de Tucumán, informó en conferencia de prensa que "a raíz de la intervención de las autoridades pertinentes se dictó un acto administrativo que comprende un pase a situación de disponibilidad de tres empleados de esta división".



Además, contradijo la versión de Saravia. "El secuestro se realizó porque el conductor no tenía licencia para conducir ni tampoco seguro del vehículo, es decir que el personal procedió a realizar las medidas que correspondían".



"Ahora tenemos que investigar y dilucidar que sucedió con este vehículo", expresó Díaz.



Saravia, quien trabaja en la construcción con su suegro, de 56 años, sostiene que "es falso" que circulara sin la licencia de conducir. "Lo tengo, también al seguro y el auto contaba con la oblea de la VTV 2018, o sea que mintieron. Nadie sale de Córdoba sin carnet. Acá te piden todo en los puestos camineros y cada 50 kilómetros", asegura.



Además, dice que un tucumano que se contactó con él en Facebook le contó que "al auto lo está usando la División Robos y Hurtos de la Policía de Tucumán".



"Nos quedamos sin auto, que me salió 160 mil pesos. Y además tengo que poner plata en multa, trámites, escribanos", se queja Saravia.



Los hermanos abogados Malery y Luis Rizo, que representan al damnificado en Tucumán, lamentaron a este diario que "las irregularidades y abusos de los policías a cargo de la seguridad vial, sumado a la falta de profesionalidad, son una práctica muy común en nuestra provincia".



Asimismo, remarcaron que Saravia "tenía toda la documentación" que se exige para circular y que, "en medio del nerviosismo por la situación, firmó un acta irregular donde le agregaban otras faltas".





Esta mañana, los abogados se presentaron en la Dirección de Transporte de Tucumán para reclamar que aparezca el VW Bora e, insólitamente, les sugirieron que se lo habría llevado el mismo Saravia.



​Luis Rizo indicó que la multa, sólo si se paga la falta de la silla para menores, rondaría los 3500 pesos, pero añadió que el resto de las infracciones "son truchas".





Según contaron las fuentes a Clarín, por el hecho fueron separados de su cargo los jefes de la Policía Vial, Sergio Suárez y Mauricio Alvarez.



El ministro de Seguridad, Claudio Maley, destacó que el auto no fue secuestrado por falta de silla para niño, sino que "el conductor no tenía la licencia y el seguro que lo habilita a circular por las rutas".



Además, señaló que se abrió una investigación administrativa y se dio intervención a la Justicia. Pese a los cambios, nadie sabe qué pasó con el auto.