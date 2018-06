Antonela Roccuzzo le dio a Messi el apoyo que más necesitaba

Martes, 19 de junio de 2018

Le dedicó un cariñoso mensaje en Instagram para superar el pequeño bajón que lo aqueja tras perder un penal contra Islandia.





Los rumores a veces pueden convertirse en ruido si no se los frena a tiempo. Eso entendió Antonela Roccuzzo, la mujer de Lionel Messi, cuando versiones sobre el futbolista argentino se apoderaban del imaginario mediático y salió a apoyarlo vía Instagram.





Cuando se comenzó a hablar de que el capitán argentino pasaba por un bajón anímico por temas personales, su mujer salió al cruce de los rumores y contestó, contundente, en su red social.





"Siempre Juntos y con Vos mas que nunca", escribió la rosarina junto a una foto de ellos dos con sus tres hijos: Thiago (5), Mateo (2) y Ciro (nació en marzo).





Lógicamente, Messi no está en su mejor momento tras errar un penal frente a Islandia en el debut mundialista, donde tampoco tuvo un gran partido más allá de esa falla.





"Me siento responsable por no habernos llevado los tres puntos. Estaba muerto después del penal. Pero, ahora, esto nos tiene que hacer más fuertes", dijo al término del encuentro.



Es de esperar que, con el apoyo de su familia, el crack argentino pueda superar el bajón. Ojalá... Porque Messi se lo meressi...